中移動去年賺1161億元人民幣　增7.7％　末期息2.43港元

中國移動（0941）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔溢利為1,161億元（人民幣‧下同），按年增加7.7%；派末期息2.43港元，全年派息4.06港元。

公司指出去年派息比率為60%。為更好地回饋股東﹑共享發展成果，在充份考慮盈利能力﹑現金流狀況及未來發展需要，從2021年起3年內以現金方式分現利潤逐步增至當年股東應佔溢利70%，為股東創造更大價值。

公司指出全年收入為8,484億元，按年增加10.4%，其中通信服務收入為7,514億元，增長8%。公司又指出數字化轉型收入為1,594億元，增幅為26.3%。

年內除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為3,110億元，增長9.1%。

截至去年底移動客戶總額為9.57億戶，其中5G套餐客戶數為3.87億戶，移動ARPU為48.8元，按年增加3%。

公司又表示，有綫寬頻客戶總數為2.4億戶，其中家庭用戶數目為2.18億戶，家庭寬頻綜合ARPU按年增加5.6%至39.8元。