盈富基金﹕恒生投資成新經理人後　降首3年實質管理費至0.022%

盈富基金（2800）宣布恒生銀行（0011）全資附屬公司恒生投資獲監督委員會選為盈富基金新經理人，有關任命有待監管機構批准，又指出是次轉換經理人是因應專業經理人的檢討結果，主要考慮到恒生投資的相關經驗﹑專業知識﹑本地規模﹑最新市場發展及盈富基金未來發展。

盈富又指出，恒生投資成爲新經理人後，會爲直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值。與現時管理費收費表相比，新管理費收費表將調低首3年的實質管理費至每年0.022%（減幅約為31%），並在第4年開始進一步下調至每年0.019%（減幅約為 40%）。 盈富基金信託人（美國道富銀行）亦提出下調實質信託人費至新實質管理費的同一水平。

盈富基金指出，監督委員會早前聘請了一家在基金經理人遴選方面具有專業知識的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，以了解市場最新發展，並確保盈富基金的持續競爭力。信託人在整個過程中亦有提供支援。在評估過多家交易所買賣基金經理人後，最終邀請了7家在不同地區具領導地位的交易所買賣基金經理人（包括現任經理人道富環球投資管理亞洲有限公司）提交建議書。

檢討完成後，監督委員會認為恒生投資是最適合接任為盈富基金經理人，並符合單位持有人的利益。這項決定考慮到恒生投資的相關經驗、專業知識、本地規模、最新市場發展和盈富基金的未來發展等因素，而信託人亦支持監督委員會的決定。

盈富基金指出，預料經理人交接會在今年第三季完成。（資料圖片）

預料交接安排會在今年第三季完成

恒生投資成爲新經理人後，會爲直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值。現時每年0.025% - 0.05%的分級管理費將下調至每年0.015% - 0.045%。與現時管理費收費表相比，盈富基金於首3年的實質管理費將下調至每年0.022%（減幅約為31%）1。從第4年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%（減幅約為40%）1。 盈富基金信託人亦提出下調盈富基金實質信託人費至新實質管理費的同一水平，並與新管理費同時生效。

盈富又指恒生投資的任命須經監管機構批准。新經理人已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事項，包括符合其競爭條款。預計有關交接安排將於2022年第3季完成。在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。 新經理人、現任經理人和信託人將緊密合作，確保順利交接。 有關交接安排將在確定各項細節後公布。

監督委員會衷心感謝現任經理人道富環球投資管理亞洲有限公司在協助成立盈富基金以及於過去22年擔任經理人的貢獻。

展望未來，監督委員會將不時進行經理人檢討，以貼近市場最新發展。