貴州茅台去年收入首破千億　擬每10股派216.75元

3月31日北京時間周四，繼周一（3月28日）發布2021年度主要財務數據和今年一季度主要經營情況公告後，「白酒一哥」貴州茅台披露了其2021年完整年報，

據《華爾街見聞》報道，貴州茅台2021年營業收入1061.9億元（人民幣．下同），按年上年增長11.88%；歸屬於上市公司股東的淨利潤524.6億元，按年增長12.34%；總資產達到2551.68億元，按年增加19.58%；基本每股收益41.76元，相較上年37.17元按年增長12.34%。

Wind數據顯示，貴州茅台營業總收入規模不斷登上新台階，2015年至2020年，貴州茅台營業總收入分別為334.47億元、401.55億元、610.63億元、771.99億元、888.54億元、979.93億元，2021年首次超過千億元。

從主營業務來看，年報披露，2021年，貴州茅台酒類實現營業收入1060.59億元，按年s增加11.88%，毛利率增加0.14個百分點為91.62%；批發代理業務營業收入820.30億元，按年增加0.55%；直銷渠道帶來營業收入240.29億元，按年增加81.49%。

細分產品來看，茅台酒依舊是貴州茅台的主要收入來源。據年報披露，2021年，茅台酒營業收入為934.65億元，按年增長10.18%；其他系列酒營業收入為125.95億元，按年增長26.06%。

此外，茅台還公布了本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案，即以2021年年末總股本125,619.78萬股為基數，對公司全體股東每10股派發現金紅利216.75元（含稅），共分配利潤27,228,087,315.00元，剩餘133,488,774,605.19元留待以後年度分配。

據Wind數據顯示，2001年至2020年20年間，貴州茅台已實施現金分紅20次，累計現金分紅1213.53億元，分紅率為39.38%。此外，2021年分紅也將創新高。

$貴州茅台酒股份有限公司(600519.SH)$