美再添中概股預定退市名單　港股守二萬二關難度高｜港股早評

恒指於期指結算日抽高逾300點，重上22200點樓上收市。不過，隔晚外圍有多宗利淡股市事件，港股料有回吐壓力。俄烏戰事有變，兩國談判持續之際，烏方指俄軍仍有轟炸基輔市郊，總統澤連斯基指，再不會相信俄軍減少對烏軍事行動的說法。另一方面，再有5間中概股遭美國證交會（SEC）納入預定退市名單，美股隔晚向下，相信恒指今日料會反覆受壓，守穩二萬二關難度高。



烏方指俄軍未停止轟炸基輔市郊

俄烏戰局上，俄羅斯周二（29日）宣布會減少對烏克蘭的部分軍事行動，以增加互信為簽署和平協議鋪路。不過，烏方表示，俄軍在周三（30日）仍有轟炸基輔市郊和被圍困的北部城市切爾尼戈夫。烏國總統澤連斯基表示，再不會相信俄軍減少對烏軍事行動的說法。

俄羅斯總統普京周二晚與法國總統馬克龍通話一小時，普京表示，除非當地烏軍棄械投降，否則俄軍不會停止對馬里烏波爾的轟炸。

美股三大指數借勢回吐，納指回吐1.2%最傷，標普500指數跌0.6%，道指微跌不足100點，跌幅0.2%。

烏國總統澤連斯基表示，再不會相信俄軍減少對烏軍事行動的說法。（AP）

富途、愛奇藝及百度墮美股「預定退市名單」名單

中概股美國審計問題亦未有向好跡象。美國證交會（SEC）最新再公布一份包括5間公司的「預定退市名單」名單，包括富途（美：FUTU）、愛奇藝（美：IQ）、百度（美：BIDU）、Nocera、以及CASI Pharmaceuticals（美：CASI）。SEC於3月30日確定這份臨時名單，這5間公司可於4月20日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

富途、愛奇藝及百度墮美股「預定退市名單」名單（資料圖片）

美國證交會主席詹斯勒（Gary Gensler）接受訪問時，淡化中美即將達成協議、避免約200間中概股除牌的揣測。他形容，中美近期有周全、尊重及具建設性的對話，但不知談判最終會走向何方，指這取決於中國當局，又指對中方來說可能要面對困難的選擇。

對於早前消息指，中國當局正討論的一項潛在方案，是允許企業最快今年讓美國當局查閱公司審計文件，但有權保留部份敏感資料。詹斯勒暗示只有完全遵守美國審計監管，才能繼續在美國市場交易。

他指出，所謂審計資料很少會包含敏感資訊，稱這些文件提供收入和支出細節，又強調美國法律給他很少妥協的空間，若兩年後情況一樣，很多公司將被停牌。

人行首季度例會上，官方措辭改為加大穩健的貨幣政策實施力度。（資料圖片）

人行首季度例會：加大穩健的貨幣政策實施力度

不過，面對外圍地緣政治問題及疫情持續，市場憧憬內地加大寬鬆貨幣政策。中國人行首季度例會，與去年四季度例會措辭相比，在分析國內外經濟金融形勢時，央行將「全球疫情仍在持續演變」調整為「國外疫情持續」。同時，央行增加了「地緣政治衝突升級」、「國內疫情發生頻次有所增多」的表述。

在貨幣政策基調上，央行將「加大跨周期調節力度與逆周期調節相結合」調整為「強化跨周期調節和逆周期調節」，將「穩健的貨幣政策要靈活適度」調整為「加大穩健的貨幣政策實施力度」。