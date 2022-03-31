中概股退市｜百度低開近4%　遭列預定除牌名單

美國證交會（SEC）周三（30日）再把5家中概股列入「預定除牌名單」，當中包括百度、富途、愛奇藝、Nocera、CASI凱信遠達。百度股價今早低開3.56%，報141元。

另外，在美上市的中概股，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）今早輕微高開，暫未見受影響，惟和黃醫藥（0013）跌2.46%，報29.75元；百勝中國（9987）低開1.39%，報340.8元。

美國證券交易委員會（SEC）繼月初先後將6間中概股列入「預定除牌名單」，周三再將另外5間企業列入名單，包括百度、富途控股、Nocera Inc.、愛奇藝和CASI凱信遠達。這份臨時名單內的5間公司，可於4月20日前向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

此外，SEC將第一批名單中的5間中概股公司轉入確定名單（Conclusive list）。該5間公司為百濟神州（6160）、百勝中國、再鼎醫藥（9688）、盛美半導體及和黃醫藥。

而在第二批納入名單的微博（9898）仍然在臨時名單上。有報道指，SEC將百度、愛奇藝等中企列入下市風險清單，主因是中國拒絕美方審查在美上市中企的審計工作。