美SEC再出招　273隻中概股恐退市？　專家：除牌只是時間問題

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler周二（29日）對中美正在醖釀達成協議以避免約200家中國公司失去在美國上市機會的猜測投下疑問，暗示只有完全遵守美國審計檢查的規定，中國公司才能繼續在美國市場交易。 而SEC之前估計根據《外國公司問責法》有273名註冊人可能於2020年的審查中被視為委員會認定的發行人，意味著有273隻中概股或面臨審計檢查。

Gary Gensler稱，中美近期有周全、尊重及具建設性的對話，但形容只有完全遵守美國審計檢查，才能讓這些公司持續在美交易，最終結果將取決於中國當局，對中國而言可能是一個艱難的決定。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝早前發表評論，對於在美上市的中概股，中美之間似乎存在著不可調和的分歧。在美國要求中概股全面披露其與有關部門的關聯之際，中國卻加強對於系統性重要公司的控制。因此，對於在美上市的中概股來說，最好和最差情景的唯一區別，可能只是從美國退市的時間問題，而非避免除牌。

中概股價格或進入退市回歸狀態

洪灝指出，如果這些公司終將難逃退市的宿命，那麼它們現在的交易定價就應把它們當作已經退市回歸的狀態，並對2024年這一退市的關鍵節點計入兩到三年的時間價值差別，可以用長期追蹤中概股的納斯達克中國金龍指數（HXC）為例。

他又指，現階段HXC指數的市淨率約為1.7倍，比2009年2月底和2011年9月約1.3倍的最低值超出30%。假設資金成本為每年10%，那麼目前相對於1.3倍的歷史最低市淨率的30%溢價，似乎可以看作是對於兩到三年後最終退市的時間價值調整。

洪灝認為，目前，它們的市淨率仍比2008年金融危機和2011年美國主權信用評級歷史性下調時的最低水平1.3倍要高出30%。再者，中國市場亦出現了自2020年3月疫情全面爆發以來最大規模的資本外流，市場信心遭受重挫，這將繼續拖累股市表現。