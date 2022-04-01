建業集團與萬達簽戰略合作　擬由後者全面接管旗下商業項目運營

內媒澎湃新聞報道，建業集團近日與萬達集團簽署戰略合作協定，前者擬將全部商業專案整體出租給萬達商管或其關聯方，萬達商管將會全面負責該等商業專案的招商、對外租賃、運營和物業管理。

據建業介紹，通過此次合作，建業地產引入優質的專業商業專案運營商，將提高商業不動產項目資產運營的效率和收益水準，同時起到了開源節流、降本增效的財務效果，與建業地產去庫存、盤活不動產做法一致。2022年初，為適應新的市場環境，建業集團進行了深入的組織架構調整，並提出了「做少、做小、做好」的發展理念。本次雙方圍繞經營權所開展的合作，保障了股東的權益。

公司稱，截至目前，建業集團僅在商業運營領域與萬達集團達成一致，如有其它合作意向，待有具體推進或實質進展時在符合相關規定的情況下擇機對外公佈。

公司指出，建業集團一直積極與包括央企、國資屬性的集團、金融機構以及房地產企業進行深度戰略合作。不但與中原銀行等金融機構有著長期的戰略合作，也與中海地產、中國電建地產集團、萬達集團等實力雄厚的企業集團達成戰略協定。未來，公司將與更多的合作夥伴在重點項目股權合作、合資開發及其他一些雙方擅長且互補的領域展開多種形式的合作。