鄭志剛分享「拆彈四式」　創業家精神視壓力如生活狀態｜溫多娜

老牌發展商新世界，近年表現教人眼前一亮，旗下K11品牌融合藝術與商業，叫好叫座，集團第三代接班人鄭志剛居功至偉。只不過，企業發展如人生，豈會一帆風順，危機隨時在轉角。

過去幾年，新世界自然也有一些「逆境」，例如去年2月第四波疫情，尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」爆出群組感染，一度要閉館清潔；又例如旗下大圍站柏傲莊III混凝土未達設計要求，終要主動宣布拆卸重建。兩件事件發生之初，皆惹來廣泛報道，管理層心血少一點都搞唔掂，幸好最後順利「拆彈」，處理手法更贏回不少掌聲，消毒機械人商場共舞片堪稱佳作，背後有何關鍵？

鄭志剛﹙右﹚接受馬時亨﹙左﹚訪問，大談「拆彈」之道，以至何謂創業家。﹙資料圖片﹚

分享拆彈四式 視之為鍛鍊

由前局長馬時亨主持的《馬時亨名人堂》自開播以來，口碑載道，昨晚播出訪問鄭志剛的一集，溫多娜自然不會錯過。一如之前數集，消息靈通的馬時亨又有料爆，原來有一名高官向他盛讚鄭志剛「拆彈」技巧高招，這位年紀輕輕的千億企業舵手，於訪問中也分享了自己「拆彈四式」，各位讀者記得抄低啦！

鄭志剛先從心態講解，指拆彈是創業家必經的一個「人生旅程」，皆因没有人一生順利，上帝給你一個拆彈的機會，就是要鍛鍊你，學習逆境中再創造！具備這種「天將降大任於斯人，必先苦其心志」的精神後，更要有應對方案，鄭志剛透露，每當自己拆彈時，會想出一百個不同的情景，全力分析，「基本上我會幾日都無唔瞓！」在執行層面，則要擁有優秀的團隊，以至兵貴神速的態度，「拆彈時間好重要，無﹙錯過﹚咗便會發生另一個局面。」

馬時亨形容，鄭志剛是創業者，把創新元素注入商業王國，旗下K11品牌便是例子。（曾凱欣攝）

創業者敢創新 壓力僅原動力

訪問中，馬時亨形容，鄭志剛是守業者，也是創業者，把創新元素注入商業王國。 鄭志剛就話，壓力是生活的一種狀態，如果以創業家精神去面對挑戰，壓力只是原動力，「周大福已九十年、新世界亦五十年，要再創新、再創造，以企業家、守業家作定位是不足夠，一定用創業家去做。」

這個概念也可打破所謂「富不過三代」的說法，皆因定位為守業者，永遠「守」便不會再創造、再創新，創業者則不同，敢於創造、敢於延續，「我地做地產、零售、珠寶生意，雖然是舊行業，但都可以用科技創造更多價值。」

作為創業者，他也送港人「開創」二字，認為香港有好多正能量，可繼續夠膽創新。