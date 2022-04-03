陳茂波：本月7日發放首階段5000元消費券　使用期限約七個月

財政司司長陳茂波今（3日）發表網誌表示，為緩解疫情對經濟及市民造成的壓力，本月將發放第一階段、金額5,000元的電子消費券。

透過利用市民去年成功登記的帳戶資料，近620萬名市民毋須重新登記便能自動收到新一批消費券。至於極少部份因不同原因而需要更新帳戶資料的市民，更新手續亦已完成，整個籌備工作已準備就緒。

他指，第一階段的消費券將在本月7日（即本周四）發放。這批消費券使用期限約七個月，直至今年10月31日，即每天大約用20多元便肯定能在限期前用完，為市民提供彈性。

至於發放的模式亦與去年一樣，即以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，其5,000元消費券將在4月7日發放到相關的帳戶內。至於透過八達通收券的市民，5,000元的消費券會分兩期發放，其中首期4,000元可以在4月7日開始拍卡收取。

八達通收券 須多次拍卡逐步收齊

受制於八達通卡的儲值限額，市民第一次拍卡所能取得的金額將不超過3,000元，餘下部份將隨著消費後卡內的儲值額下降，可再拍卡收取。換句話說，該4,000元消費券可通過多次拍卡逐步收齊。

至於第一階段餘下的1,000元尾數，則會在「合資格消費」累積達到4,000元後的下一個月的16日收到，最早是在6月16日。簡單來說，「合資格消費」如果在5月底或之前達到4,000元，市民最快便會在6月16日收到尾期的1,000元消費券；但最遲須在10月底前達到（即第一階段消券費有效期完結前），便能在11月16日收到尾期。

陳茂波指，在4月初發放首階段消費券的目的，是希望能為疫情下承受相當壓力的市民提供一點支援。今次消費券使用期較長，讓市民能更彈性安排消費計劃，不須急於外出消費，亦希望有助延長這筆總額達300億元的公帑為市場所帶來的正面效應，增加商戶的生意。