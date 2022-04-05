高盛稱美國勞動市場現二戰以來最緊張情況　或發生3個潛在情況

外電報道，高盛指出美國就業市場供應並未如目前般緊張，又指出隨著聯儲局採取措施遏制通脹，經濟風險上升。

高盛經濟學家編制一項衡量美國勞動力狀況指標，稱與其他指標相比更能追蹤薪資加幅。該行將就業人數及職位空缺數目， 加以估算勞動力需求。至於供應則計算在職及求職人數總和。

該行首席經濟學家Jan Hatzius於周一（4日）發表報告，數據顯示勞動力需求較供應多出530萬人，反映出就業市場緊張程度為二戰以來最高。

Jan Hatzius指出未來數個月可能出現持續強勁就業增長，大部份來自目前不在勞動市場人士，認為有助降低勞動市場失衡情況。他又指出現時最壞消息為增長不足，為將薪酬壓力降至與聯儲局目標大致一致水平，預料當地勞動力需求缺口降低一半。

他又指出目前美國勞動市場供應如此緊張，或會引致三個潛在後果。一是經濟增長幅度可能放緩至1到1.5%，方可以降低通脹。二是可能需要大幅收緊金融環境，三是聯邦基金目標行率峰值可能要高於3至3.25厘的基本預測水平。

他亦指出自二次大戰結束後，美國曾經歷12次經濟衰退，又指出其他大型經濟體情況顯示，勞動力市場可能出現溫和惡化，卻不預期會出現經濟下滑。