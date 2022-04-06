雅居樂3月預售額按年跌46%　融創銷售額減少近54%

多間內房股公布上月銷售數據，銷售額仍下跌。雅居樂（3383）公布上月銷售數據，預售金額為70.1億元（人民幣‧下同），對應建築面積為55.4萬平方米，平均價為每平方米12,650元。

今年2月雅居樂錄預售額67.2億元，對應建築面積為50.6萬平方米，平均價為每平方米13,294元。而去年3月公司預售金額為130億元，對應建築面積為92.7萬平方米，平均價每平方米14.026元。

即上月公司銷售額按月增加4.3%，與去年同期相比卻下跌46.07%。

公司又指出今年首季預售金額為211.億元，對應建築面積為159.9萬平方米，平均價為每平方米13,204元。去年首季銷售額為395.3億元，即按年跌46.6%。

融創上月合同銷售額按年跌近54%

至於另一內房股融創（1918）於上月實現合同銷售額為220.8億元，按月減少1.2%，按年則跌53.87%。公司又指出季內累計實現合同銷售額為723.6億元，累計合同銷售面積為533.2萬平方米。

中駿（1966）指出上月銷售額為80.1億元，按年跌26%，季內累計合同銷售額為172.51億元，減少34%。

此外綠城中國（3900）上月銷售額為151億元，季內累計銷售額為375億元，若歸屬錄城權益金額為192億元。公司又指出以綠城品牌銷售的代建管理項目，上月錄合銷售額為44億元，首季累計合約銷售額為107億元。因此季內綠城累計取得合同銷售金額為482億元。