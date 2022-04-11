馬斯克婉拒加入董事局　Twitter行政總裁︰對他的投入態度開放

美國社交平台推特(Twitter)早前宣布，將任命馬斯克為董事會成員，直至2024年股東會完結為止。不過，Twitter行政總裁Parag Agrawal 最新於推特發帖文稱，馬斯克已婉拒有關邀請。

Parag Agrawal 帖文寫道，當初決定邀請馬斯克「入局」，自己與董事局成員有過許多討論，亦跟馬斯克直接傾談過，管理層對合作感興奮，且明白其中的風險。董事局相信，讓馬斯克成為公司的受托人，行事時與其他董事一樣，以公司最大利益為依歸，是最佳之道。

不過，於4月9日馬斯克成為公司董事局成員生效日，馬斯克表示，他不會加入董事局。就此，Parag Agrawal 帖文稱，無論股東是否加入董事局，永遠都會重視他們對公司的投入﹙Input﹚，又稱馬斯克是公司最大的股東，對他的投入持開放態度。

Parag Agrawal補充，前路或許有干擾，但公司的目標及優先事項保持不變，而公司的決定及執行方略，取決於管理層之手，不會假手於人。最後，他呼籲，熄掉嘈音，集中精神於手上的工作，以及所建立的事上。

外電早前引述監管文件顯示，Tesla行政總裁馬斯克持有Twitter 9.2%的被動股權，涉約7,348.7萬股，為後者第一大股東。