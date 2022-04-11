大摩策略師：債市和標普指數對經濟前景過於樂觀　籲採取防守策略

據《新浪財經》報道，摩根士丹利首席美國股票策略師稱，債券市場和標普500指數對經濟前景過於樂觀。

「我們又有了一個極端背離的例子，股市內部發出強烈的增長擔憂信號，而債券和標普500指數走勢則反映增長動能尚可，尤其是債市顯示經濟可能保持強勁」 Michael Wilson及其團隊周一在給客户的報告中寫道。他們指出，這種背離是不可持續的，周期股到時候將受創最深。

由於擔心美聯儲為抗擊通脹將不得不以比預期更大的力度收緊政策，美國股市開年已然不利。而Wilson稱，市場還未體現出即將到來的經濟大幅放緩風險。

摩根士丹利的策略師們稱，「股市的內部狀況與債券或標普500指數表面上反映出的情況大相徑庭，後者仍舊處於我們認為不合理的估值水平」。Wilson指出，防守股，尤其是公用事業股正經歷有史以來絕對和相對表現最佳的時期之一。

當經濟放緩或陷入衰退時，央行通常會暫停加息乃至扭轉政策方向。Wilson稱，防守股的表現如此出色顯示經濟增長將令人失望，這一點目前還未在債市或基準股指上得到體現。

「我們專心聽取股市內部的聲音，因為我們相信這才是世界上最好的策略師，」他說。「保持防守為主，因為經濟增長將令人失望。」