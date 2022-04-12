瑞幸咖啡完成債務重組　稱解決歷史遺留問題　全面回歸正常狀態

瑞幸咖啡周一宣佈，根據《美國法典》第11篇第15章的規定，公司已經順利完成債務重組，在債權人的支持下，公司正式結束作為債務人的破產保護程序。

據《新浪科技》報道，此前，在今年1月底，隨着大鉦資本聯合IDG資本、Ares SSG Capital Management完成對原造假管理層債權託管人畢馬威（KPMG）所託管的瑞幸咖啡股權的收購行動，原造假管理層的股權也完成清算，與瑞幸咖啡再無關聯。

自此，瑞幸咖啡已經解決完成歷史遺留問題，回歸正常公司狀態。瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一表示，公司在債權人的支持下成功完成了債務重組，標誌着瑞幸咖啡迎來了全新的開始，瑞幸咖啡已經處於持續增長併為利益相關方創造長期價值的有利位置。

自2020年瑞幸咖啡財務造假暴雷以來，新任管理層一方面配合國內外相關監管機構調查，滿足監管過程中的各項要求，先後與美國證券交易委員會（SEC）及美國集體訴訟的原告代表達成和解；另一方面逐步推動境外債務重組計劃，與可轉換優先債券大部分持有者簽訂了重組支持協議（RSA）、與公司股東大鉦資本和愉悦資本完成總額為2.5億美元的新一輪融資協議、引入了新股東IDG資本和Ares SSG Capital Management。

根據瑞幸咖啡公布的2021年財報顯示，2021年總淨收入達到79.65億元人民幣，較2020年增長97.5%；自營門店門店層面利潤在2021年首次實現年度轉正，達到12.528億元；同時門店規模也擴展至6024家。