信和三大商場復活節長假期營業額按月急增50%　個別商戶生意倍增

信和集團宣布，隨著疫情漸趨穩定及派發新一輪消費券首階段5,000元，市民消費意欲大增及開始重新外出消費。在過去4日的復活節長假期，信和集團旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地的營業額及人流，分別錄得超於50%及超於25%的按月升幅。

政府於本周四（21日）放寬防疫措施及恢復晚市堂食，信和集團旗下6大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，特別加推「密密儲．密密賞」電子印章獎賞計劃。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，政府首階段5,000元消費券派發將近兩星期，本地消費明顯反彈，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，特別是於過去4日的復活節長假期，有商戶喜報生意倍增，當中以「鞋履及手袋」、「保健產品及個人護理」及「化妝及美容產品」商戶的升幅最為顯著，個別品牌按月增幅更高達100%，而餐飲及影音及電子產品增幅亦超出35%，消費氣氛暢旺。

蔡碧林續指，信和同時亦看好本周四（21日）晚市重開，多間信和集團商場的餐廳商戶亦已經收到晚市訂枱，相信人流及生意可以重返疫情前水平。