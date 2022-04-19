恒指季檢｜中金料8股有機會染藍　百度及快手皆為潛在新貴

恒指公司將於下月20日收市後，公布恒指成份股季度檢討結果。中金預料百度（9888）﹑快手（1024）及京東健康（6618）等有機會成為藍籌新貴，又指出由於恒指在過去4季擴容步伐較慢，若希望在今年將成份股增至80隻，在今年5月及8月的季檢將分別加入7隻成份股。

中金指出開注部份新經濟股龍頭，指數擴容速度或會加快。按目前數據及指數調整方法，及透過此前調整結果對系統性優化後的編制方法的理解及驗證。中金預料百度﹑快手﹑京東健康﹑百濟神州（6160）﹑中芯（0981）﹑翰森製藥（3692）﹑嗶哩嗶哩（9626）及中國燃氣（0384）排在恒生指數順位前列，有可能成為被納入潛在候選者。

中金基於上述預測，測算了相應個股可能的權重及資金流向。由於恒指成份股佔指數的比重上限為8%，而滙豐（0005）及友邦（1299）的權重將由見前的8.32%及8.19%，有可能調低至8%，並會導致資金被動流出。

料商湯在今年８月獲納入滬港通

中金又指出目前恒指成份股為66隻，與去年3月時恒指公司發布的優化建議中，在今年中時成份股數目增至80隻目標有一定距離。由於擴容步伐較預期慢，若要實現前述目標，即在5月及8月的季檢須分別新增7隻成份股。若按此步伐或會太快，納入範圍亦會進一步擴大。

此外中金又預期已為恒生綜合指數成份股的商湯（0020），會在今年8月符合納入滬港通所需的額外上市6個月，及20個交易日的條件，因此預料有可能在今年8月納入滬港通。