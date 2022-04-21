強積金｜BCT推針對通脹兼收息MPF基金　目標回報為港通脹率加2厘

BCT銀聯集團推出全港首個針對通脹兼收息的強積金（MPF）基金「BCT亞洲收益退休基金」，目標回報為本港消費物價指數加2個百分點，基金會在成立後7個月持續派息。

強積金成員未滿65歲前雖未可提取MPF，仍可每月獲派息至MPF戶口，65歲後則可自製恒常指示，每月從戶口提取派息。基金收費上限為資產淨值1.288%，成員65歲後則可獲特惠管理費0.99％。

該基金包含兩類核心資產，至少70%將投資於亞洲美元投資級別債券，不多於30%投資於中港股票。基金引入泰康保險集團旗下泰康資產管理（香港）為基金經理，連同本身的9個基金經理，BCT基金經理數目將增至10個。

BCT副行政總裁李德麟表示，基金目標除了對抗通脹，要保障風險承受能力，即將退休和已經退休人士不適宜承擔太大風險，因此該基金以債券配合股票，分散投資的配置可減低風險，也不會如保守或保本基金般跑輸通脹。

負責管理基金的泰康資產管理 (香港) 執行總監施銘火表示，本港過往十年通脹率為2％，而亞洲美元投資級別債券期內派息為3％至3.5％，不擔心該基金無法派息。而以現時本港通脹率衡量，基金未扣除費用的回報預計為5％至6％，基金中的股票配置有助其在債券以外額外獲得1％至2％回報。

不過，施銘火指，內房債屬於高收益債，故不會考慮投資，而亞洲美元投資級別債於過往十年亦未嘗違約。雖然內房債有少數屬於投資級別，不排除會投資內房債，但會謹慎選擇投資級別的內房債。