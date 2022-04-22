3月通脹按年升1.7%　新鮮蔬菜價格升幅擴大　港府料物價大致受控

政府統計處今日(22日)公布3月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較2022年1月份及2月份合計的平均升幅(1.4%)為高。將3月份的按年升幅與1月份及2月份合計的平均升幅作比較可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現而令價格波動的影響。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年3月份的按年升幅(即基本通脹率)亦為1.7%，高於2022年1月份及2月份合計的平均升幅(1.5%)，主要是由於基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格，升幅擴大所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上升7.6%）、交通（上升4.9%）、衣履（上升4.3%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、耐用物品（上升1.1%）、雜項服務（上升0.9%）和雜項物品（上升0.6%）。

另一方面，綜合消費物價指數在3月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.0%）和住屋（下跌0.1%）。至於煙酒方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹率進一步上升至1.7%。新鮮蔬菜價格在月內高企，令基本食品價格按年大幅上升；能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。

展望將來，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受控。政府會繼續留意情況。