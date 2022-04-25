美股跌幅一年半最急加息消息主導　恒指二萬關易失難守｜港股早評

港股連挫四日後，累計挫近900點。雖然和上月恒指連日大幅急挫逾千點的走勢相比，驟眼看點數跌幅未至於太「驚嚇」，不過現時不論是歐美股市表現，或是內地經濟走勢，都是負面消息主導，特別是美聯儲的加息預期愈來愈激進，令美股道指收市上周五單日急挫近千點，跌幅為一年半來最急。恒指現時跌至逼近兩萬點的傳統心理關口，除非內地股市能夠率先回穩，否則恒指跟隨向下，二萬關終易失難守。



美股道指單日挫近千點 指標債息逼近3厘

市場對聯儲局的加息預期愈來愈急進，貨幣市場走勢反映投資者料美國會在5月及6月份合共加息1厘，全年加息幅度超越2厘，遠較之前的預期（料全年加息不足2厘）更進取，是造成股市迎來新一波跌勢的主因。

特別是聯儲局主席鮑威爾在5月議息會議前，對貨幣政策最後一次公開發言，明確表示會考慮一口氣加息半厘，比3月份加息四分一厘明顯加快，令美國股債市場雙雙捱沽。債市方面，指標性的10年期國債收益率一度升至2.944厘，創2018年12月4日以來新高。

股市表現更弱，美股道指創2020年來10月來最大跌幅，單日急挫近1,000點。總計上周，道指連續第四周下跌，上周累計下跌1.85%。標普500指數下跌2.75%，納指下跌3.83%，均為連續第三周下跌。

阿里巴巴美股連挫兩日後跌勢喘定，收市升0.6%，不過折合為港元後仍低於港股上日收市價。（網易圖片）

值得注意的是，上周五美股急挫當天，中概股早前經過一輪急挫後表現相對平穩。反映中概股走勢的納斯達克中國金龍指數日前挫逾5%創一個月最大跌幅後，上周五收市逆升0.5%，當中阿里巴巴美股連挫兩日後跌勢喘定，收市升0.6%。

不過，阿里美股折合為港元計價後仍較港股上日收市價低出2%，料續對港股構成沽壓。因此要寄望一批中資科網股能夠支撐大市的機會不高，只能夠預期這批股份的跌幅有限。

招行行長證實遭紀律調查 上季不良貸款增

焦點股份可留意近期股價急挫的藍籌股招行（3968），股份在上周五跌穿50元大關後，收市略為回升2.5%，收市後招行有兩單消息值得關注，首先是內地官方機構中央紀委國家監委公布，招行行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。目前，公司王良常務副行長主持招商銀行工作，公司經營管理運行正常。

此次等於是官方證實了早前市場的傳聞，指行長田惠宇已經遭帶走紀律調查。內銀主要高層突然換人，要市場消化需時。

不過，招行亦公布了最新第一季業績，盈利維持雙位數增長，達到360億元人民幣，按年增12.5%。不過，貸款情況有所轉差，不良貸款率較上年底升0.03個百分點，至0.94%，不良貸款餘額541.38億元人民幣，亦較上年底增加32.76億元。