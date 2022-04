人行出招人民幣跌勢喘定　恒指二萬點卻得而復失為何反彈遜預期？

人民幣上周錄得自2018年中美貿易戰以來最大跌幅後,人民銀行昨日終出手,首次下調金融機構外匯存款准備金率,令匯率跌勢暫時喘定,今日離岸人民幣回升逾300點子,重上6.57水平。市場原本預期,匯率止跌,應有助中港股市終止跌勢,不過,兩地股市高開後,走勢卻不似預期,港股升幅由日內最多的接近400點,收窄至收市僅升不足70點,二萬大關得而復失。內地A股更弱,上證指數單日轉向,以貼近全日低位收市。



分析認為,大市走弱主因中國新冠肺炎疫情反覆,繼深圳上海相繼封城後,北京最新已有11個區實施全員核酸檢測,市場推測亦有機會步封城後塵。

今日中港股市表現未如人意,特別是A股高開後掉頭轉跌,上證指數跌穿2900點再刷2020年5月以來新低,並以貼近日內低位收市。

A股走弱拖累港股升勢亦受阻,恒指今早高開後升幅一度擴大至近400點,重上20200水平,不過,午後升勢日漸減弱,收市僅微升65點,雖然二萬大關得而復失,仍尚算終止連續五日跌浪。

綜合本月以來港股的新一輪下挫,令恒指由22500點水平,跌至一度失守20000點大關,跌幅已經達10%。而且過去三周,更出現愈跌愈急的走勢,恒指上周單周挫約4%。時間點上,與人民幣出現眨值壓力的時間不謀而合。

人民幣在上周跌勢,是2018年中美貿易戰開始以來單周貶值最激烈的一次。離岸人民幣上周兌美元單周貶值1.8%,帶動境內人民幣走低,創出2018年6月以來單周最大幅的貶值。

離岸人民幣上日跌穿6.5大關,一年半以來首度低見6.6水平後,人行終下調金融機構外匯存款准備金率1個百分點的措施,為人民幣的急跌行情降溫。

值得注意的是﹐這次是人行首度下調外匯存準率﹐和以往的操作出現了180度的轉變。



去年人行兩次上調外匯存款准備金率各兩個百分點,以免人民幣匯率升值過快。至於今次,人行是掉頭下調金融機構外匯存款准備金率1個百分點,以減輕人民幣貶值速度。

人行宣布出手後,人民幣匯率止跌,離岸市場方面,人民幣跌勢喘定,抽高約300個點子,兌一美元徘徊6.57水平。

在岸市場方面,今早人民幣中間價報6.559兌一美元,較上日中間價大幅下跌681點子,創逾一年以來最低。相信是要反映早前的跌幅,可注意未來一兩日會如何消化人行的最新動作。

