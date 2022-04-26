人行出招人民幣跌勢喘定　恒指二萬點卻得而復失為何反彈遜預期？

人民幣上周錄得自2018年中美貿易戰以來最大跌幅後，人民銀行昨日終出手，首次下調金融機構外匯存款准備金率，令匯率跌勢暫時喘定，今日離岸人民幣回升逾300點子，重上6.57水平。市場原本預期，匯率止跌，應有助中港股市終止跌勢，不過，兩地股市高開後，走勢卻不似預期，港股升幅由日內最多的接近400點，收窄至收市僅升不足70點，二萬大關得而復失。內地A股更弱，上證指數單日轉向，以貼近全日低位收市。



分析認為，大市走弱主因中國新冠肺炎疫情反覆，繼深圳上海相繼封城後，北京最新已有11個區實施全員核酸檢測，市場推測亦有機會步封城後塵。

今日中港股市表現未如人意，特別是A股高開後掉頭轉跌，上證指數跌穿2900點再刷2020年5月以來新低，並以貼近日內低位收市。

A股走弱拖累港股升勢亦受阻，恒指今早高開後升幅一度擴大至近400點，重上20200水平，不過，午後升勢日漸減弱，收市僅微升65點，雖然二萬大關得而復失，仍尚算終止連續五日跌浪。

綜合本月以來港股的新一輪下挫，令恒指由22500點水平，跌至一度失守20000點大關，跌幅已經達10%。而且過去三周，更出現愈跌愈急的走勢，恒指上周單周挫約4%。時間點上，與人民幣出現眨值壓力的時間不謀而合。

本月以來港股的新一輪下挫，令恒指由22500點水平，跌至一度失守20000點大關，跌幅已經達10%。而且過去三周，更出現愈跌愈急的走勢，恒指上周單周挫約4%。時間點上，與人民幣出現眨值壓力的時間不謀而合。（資料圖片）

人民幣上周跌幅 創中美貿戰以來最急

人民幣在上周跌勢，是2018年中美貿易戰開始以來單周貶值最激烈的一次。離岸人民幣上周兌美元單周貶值1.8%，帶動境內人民幣走低，創出2018年6月以來單周最大幅的貶值。

離岸人民幣上日跌穿6.5大關，一年半以來首度低見6.6水平後，人行終下調金融機構外匯存款准備金率1個百分點的措施，為人民幣的急跌行情降溫。

值得注意的是﹐這次是人行首度下調外匯存準率﹐和以往的操作出現了180度的轉變。



去年人行兩次上調外匯存款准備金率各兩個百分點，以免人民幣匯率升值過快。至於今次，人行是掉頭下調金融機構外匯存款准備金率1個百分點，以減輕人民幣貶值速度。

值得注意的是﹐這次是人行首度下調外匯存準率﹐和以往的操作出現了180度的轉變。（資料圗片）

人行首度下調外匯存準率 匯率跌勢喘定 A股未止跌

人行宣布出手後，人民幣匯率止跌，離岸市場方面，人民幣跌勢喘定，抽高約300個點子，兌一美元徘徊6.57水平。

在岸市場方面，今早人民幣中間價報6.559兌一美元，較上日中間價大幅下跌681點子，創逾一年以來最低。相信是要反映早前的跌幅，可注意未來一兩日會如何消化人行的最新動作。

眼下人民幣的匯率回穩，尚須時間考核，不能單以一日走向作定論；然而，內地疫情的擴散，特別是首都北京的疫情消息，再令股市承壓。北京朝陽區宣布升級管控，區內居民「足不出區」，再有11區實施全員核酸檢測，市場憂心是要步上海後塵宣布封城。

冬奧會臨近‧北京街頭。Paramilitary policemen stand on guard between fences around the Olympic Village where athletes will stay for the Beijing Olympics, Tuesday, Jan. 25, 2022, in Beijing. (AP Photo/Ng Han Guan)（AP）

北京疫情憂擴大 觸發股市轉跌

因此，今日中港股市的走勢較原先預期更弱，港股反彈幅度明顯收窄，內地A股更未能止住跌勢，反映的是市場認為疫情的擴散，封城措施對民生出行及製造業供應鏈的負面影響，最終仍然會傳遞開去令經濟增長放慢，從而對匯率再度產生沽壓。

中資券商申萬宏源指出，當前决定人民幣匯率的主要矛盾在於工業生産何時能夠恢復，而後者又在乎於上海供應鏈物流困難能否儘快解决。當前可能已經是接近預期底部的位置。

華僑銀行經濟師謝棟銘發表報告指出，將繼續關注人民幣中間價中逆周期因子是否會重新啟動來緩解近期的波動，不過目前還沒看到相關跡象。外管局近期的觀察顯示，4月以來債券和股市下的資本外流開始減弱，有些交易日出現流入。

報告又提到，企業的逢高結匯，逢低購匯的心態將繼續支持人民幣維持在均衡的範圍內。企業等市場主體的境內外匯存款首季度進一步上升至7,277億美元，充裕的外匯流動性將為人民幣的波動提供緩衝。此外，3月的結售匯數據也顯示結匯意願大幅反彈。