美股瀉800點俄烏戰爭再添憂　人民幣未止跌恒指勢續挫｜港股開市

港股上日表現較預期中弱，高開後收市升幅明顯收窄至不足100點，二萬點大關亦得而復失，主要由於市場憂慮內地疫情擴散北京有機會跟隨封城，即使人行內地A股疲不能興，近全日低位收市。外圍市況亦是負面消息主導，包括隔晚美股急挫，道指收跌逾800點，以及俄羅斯官員發表有關核戰爭及第三次世界大戰的言論。港股相信亦要跟隨下挫，考驗19000點大關支持力度。



歐美會議前夕 俄羅斯外長警告第三次世界大戰

俄烏戰爭持續逾兩個月仍未休火，美國國防部邀請40多國的國防高官昨日於德國召開會議，討論對烏克蘭的軍援協調以及長期安全需求，會議前夕，俄羅斯外長拉夫羅夫指西方國家軍事援烏等於北約與俄打代理人戰爭，警告第三次世界大戰危險真實存在，而且核戰的風險依然很大。

俄羅斯外長拉夫羅夫指西方國家軍事援烏等於北約與俄打代理人戰爭，警告第三次世界大戰危險真實存在。（AP）

油價重上百元關 納指跌4%今年低

戰爭消息帶動油價重上100美元，並重挫美股，三大指數收市跌逾2%至近4%。最傷的是納指跌近4%，跌至年內新低並深陷熊市，道指跌超800點或跌2.4%，標普500指數跌2.8%，齊創六週新低，表現已經較納指為佳。中概股亦隨大市下跌，追蹤近百間中概股走勢的納斯達克金龍中國指數跌超3%。

離岸人民幣再度貶值逼6.6水平

地緣戰爭風高浪急，資金流入美元避險，美元指數再度抽升至102，創六年高。今早人民幣匯率應繼續留意，離岸人民幣在上日略為回穩一度重上6.54後，最新再度貶值近500點子，新報6.59水平。相信今日由官方外匯管理局早上開出的人民幣中間價，亦會跟隨調整，至今中間價已經連續五日出現眨值，上日開報6.559兌1美元，按日下跌681點子，創逾1年以來最低。

市場關注匯率下跌幅度能否逐步放緩。野村國際認為，人行透過周一下調外匯存款準備金率，發出了不希望人民幣貶值速度過快過快的信號，預計中國央行不會放任人民幣今年快速和大幅貶值。該行同時預測，人行未來幾個月還會出手干預人民幣下跌，包括年底前再次下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點。