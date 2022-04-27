《天地男兒》重播　美股即瀉809點　秋官效應續籠罩股市？

人稱秋官的資深藝人鄭少秋，在影視界當然有名氣，其實秋官的名字在金融圈內不時有人提及。原因與一個都市傳說﹕「秋官效應」或「丁蟹效應」有關。

秋官縱橫影視界數十載，演繹角色時自然維肖維妙，多個角色皆令人留下深刻印象。讓秋官成為金融圈人談資，是由其主演的劇集《大時代》內丁蟹一角有關。1992年首播的《大時代》，成績非常理想，為當時大多數市民晚上收看的節目。

演員的精湛演出是原因之一，另一個原因是劇集有不少內容涉及股市。作為金融中心的香港，既然內容論及本港金融市場發展，以及股市升升跌跌，自然吸到一班平日在金魚缸在內活動的人士留意。

經典對白﹕跌跌跌

本來有關金融市場的劇目，在影視作品亦屬普遍，就如美國經濟電影《華爾街》。為何由秋官扮演的丁蟹，卻讓人留下深刻印象？因為丁蟹是透過看淡股市而獲利，其中一句對白﹕跌﹑跌﹑跌，更令人難忘。

雖然在資本市場內，透過看淡市況而獲利者時有所聞，如有「沽神」之稱的對沖基金保爾森，但是一般人而言，總是希望在升市時賺錢。這樣的觀念上的反差，促使丁蟹成為港人的集體回憶之一。

更重的是，在《大時代》播映後的一個月內，大市確實處於跌勢，期內累跌1,283點，幅度接近兩成。劇集配合跌市，令丁蟹的形象，成功植根於市民腦海中了。

往後每當秋官再有劇集播放，不論是首播或是重播，巧合地股市總有異動，如在1994年11月至翌年1月播出的《笑看風雲》，在劇集播出後16個交易日，累跌1,976點或20.5%。不過投資者心水清的話，應該記得當年聯儲局大幅加息，引發金融市場動盪。

美股瀉逾800點遇上《天地男兒》重播

在1996年2月首播的《天地男兒》，放映後不足一個月內股市累跌1,254點或10.9%。而周二美股大跌809點，又剛好碰上此劇重播，秋官效應這4個字又在浮現於投資者眼前。

秋官效應是否真的存在？就這個問題，大行里昂曾發表報告談及。當然每當有新劇放映，秋官本人亦會被問及此問題。

其實影響投資市況的因素甚多，投資者的心理狀況屬其中之一，亦涉及當時整體經濟走勢，以及地緣政局等等。至於秋官效應這個有趣的都市傳說，會否延續下去？相信又是投資心理學研究課題了。不過作為投資者記緊做足功課，冷靜分析，方為份內事。