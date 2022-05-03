貝索斯﹕市場將會教育人 教訓可能是痛苦
撰文：張偉倫
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著名投資者Bill Gurley於Twitter上指出，整代美國企業家及科技投資者均處於科技股大牛市的估值環境下。認識這個「未曾學習」的過程，將會是痛苦﹑驚訝及不安。對此亞馬遜創辦人貝索斯發文表示認同，又指出對方乃是其本人所認識的人中，最聰明的一個之一，對方的話總是值得一聽。
貝索斯指出大多數人均本輪顯著牛市帶來的影響嚴重低估，並指出市場會教育人，教訓可能是痛苦的。
Bill is without doubt one of the smartest people I know and always worth listening to. Most people dramatically underestimate the remarkableness of this bull run. Such things are unstoppable … until they aren’t. Markets teach. The lessons can be painful. https://t.co/4DjgEvr0tg— Jeff Bezos (@JeffBezos) April 30, 2022
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