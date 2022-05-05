美股收市｜鮑威爾淡化加息0.75厘　道指飆932點　納指彈逾3%

美國聯儲局加息0.5厘符合預期，未來三個月每月縮表規模比預期低，加上鮑威爾稱暫未積極考慮加息0.75厘，美股三大指數大幅上揚。道指下挫約100點後反彈近1,000點，標指和納指都飆約3%。



聯儲局將於6月開始縮表，至8月規模為每月最多300億美元國債和175億美元按揭抵押證券，比預期的總共950億美元低。鮑威爾亦在記者會上「放鴿」，稱認為美國經濟很有機會能「軟着陸」，在控制通脹的同時不會引發衰退，又淡化未來議息加息0.75厘的機會。

美國加息｜聯儲局加息0.5厘符市場預期 6月起縮表475億美元

道瓊斯指數收市報34,061點，升932點或2.81%；標準普爾500指數收市報4,300點，升124點或2.99%；納斯達克指數報12,964點，升401點或3.19%。

一眾科技股急升，蘋果升4.1%，微軟升2.91%，Tesla升4.77%，NVIDIA升3.73%，亞馬遜升1.35%，Alphabet升4.2%。Meta升5.7%。

被視為經濟風向標的企業也錄得顯著升幅，Caterpillar升4.2%，家得寶升3.39%。多隻銀行股亦反彈，摩通升3.31%，花旗升4.25%。