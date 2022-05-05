美股道指最多跌1376點　科技股暴挫　恒指夜期低水637點

美國首季非農業生產力跌7.5%，創1947年第三季以來最大跌幅；單位勞工成本則升11.6%，創1982年來新高。另外，上周首次申領失業救濟人數增加1.9人，至20萬人，高過預期的18萬人。

經濟數據參差，美股周四大幅回吐，抹去昨日升幅。道指曾跌逾1,300點，納指暴挫近6%。10年期美國國債孳息率飆至3.09厘，為2018年來最高。



【03：20】美股跌勢未止 納指瀉近6%

道指報32,751點，跌1,309點或3.85%；標指報4,113點，跌186或4.33%；納指報12,202點，跌762點或5.88%。

恒指夜期大挫489點或2.37%，報20,156點，低水637點。

【02：35】道指跌勢加劇 挫逾1,200點

道指報32,829點，跌1,231點或3.62%；標指報4,128點，跌171或3.99%；納指報12,258點，跌706點或5.45%。

【00：02】恒指夜期低水逾700點

恒指夜期大挫594點或2.88%，報20,051點，低水742點。

【23：55】納指跌5%

道指報32,947點，跌1,113點或3.27%；標指報4,137點，跌162或3.78%；納指報12,317點，跌647點或4.99%。

【23：15】道指跌逾1,000點

道指報33,058點，跌1,002點或2.94%；標指報4,152點，跌147或3.44%；納指報12,372點，跌592點或4.57%。

【22：50】道指跌幅擴大

道指跌幅擴大至逾860點，接近抹去上日近千點的升幅；標普跌3%；納指跌逾4%。

【22：00】周四美股回吐

美國聯儲局主席鮑威爾排除一次過加息0.75厘的可能性後，道指上日收市升逾932點或2.81%。

不過受經濟數據差過預期拖累，周四美股回吐，道指早段跌逾300點後，跌幅擴大至逾525點或1.8%；標普500指數和納指分別下跌2%及3%。