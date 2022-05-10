美股｜道指收市反覆回吐84點　標指重上4,000點關口

投資者趁低吸納，美股周二早段曾造好，道指一度升超過500點，但隨後回軟，升幅逐漸蒸發，一度倒插逾350點。



【04:20】美股收市

道瓊斯指數收市報32,160點，跌84點或0.26%；標準普爾500指數收市報4,001點，升9點或0.25%；納斯達克指數報11,737點，升114點或0.98%。

【02:39】道指再度倒插

道指再倒插，最新報32,231點，跌14點或0.04%，；標指報4,016點，升25點或0.63%；納指報11,808點，升185點或1.6%。

【01:47】道指、標指回升

道指、標指止跌回升，標指更重上4,000點關口。道指最新報32,320點，升74點或0.23%；標指報4,025點，升34點或0.86%；納指報11,834點，升210點或1.81%。

【00:52】道指升幅全蒸發

道指倒插，最新報31,946點，跌299點或0.93%，；標指報3,968點，跌22點或0.57%；納指報11,627點，升4點或0.04%。

【22:29】道指升幅收窄

道指升幅收窄，最新報32444點，升199點，標普指數最新報4034點，升42點，納指升209點，報11829點。

電動車生產商Tesla最新報804.88美元，升2.3%，蘋果升2.4%。

石油生產商埃克森美孚升2.7%。

【21:45】美匯轉弱

美元兌多種主要貨幣回落，美元兌日圓最新報130.1，跌0.21%，英鎊兌美元最新報1.2333，升0.01%，澳元兌美元最新報0.6968，升0.23%，美元兌加元最新報1.2979，跌0.25%，歐元兌美元最新報1.0577，跌0.04%。

港匯方面，今日曾再次觸及7.85，最新報7.8498。

【21:37】美股早段上揚逾400點

美國股市周一（9日）大跌653點，今日（10日）出現反彈，道指早段彈升444點，最新報32689點，標普指數最新報4049點，升59點，納指報11852點，升229點。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報13678點，升297點，英國富時指數報7293點，升77點，法國CAC指數報6187點，升101點。