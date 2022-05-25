一包7張有根據　迷你裝紙巾最普及　長條形未停售全因懲教署？

有調查報告指出，香港人一日平均用上0.8包紙巾，不少人的袋內都會放上幾包紙巾，以避不時之需。不過現時「細細包」，每包有7張的設計，其實經過時代的演變！



HK Tissue創辦人容碩鋒接受《香港01》訪問時表示，過去一包紙巾有10張，而且是長條形﹙約長1.5包「迷你裝」﹚的標準裝。不過經過市場調查，了解消費者習慣後，就改為「迷你裝」紙手巾，亦減少至只有7張。

他指當時有調查發現，大眾出街一般都未能用完一包10張的紙巾，又覺得長條形所佔的空間太大，因此改成迷你裝。但他強調，標準裝及迷你裝都好，攤開後每張面紙的面積均相等，不存在「偷工減料」的問題。

既然標準裝不受歡迎，為何品牌仍然繼續推出？他解釋是受懲教署的「認可交來物品」規定，親友是可以為在囚人士送上某品牌的標準裝紙巾，因此亦只好繼續出售。

「錢包式」設計助宣傳

另外，不同國家或地區，都有其獨特的「紙巾文化」。以日本為例，日本人較少帶紙巾出街，因為不同的企業，都會於街頭派紙巾作宣傳。為了令資訊更顯眼，紙巾的開口是向上的，令資訊可以「大大隻印出嚟」。

內地的「錢包式」紙巾亦有異曲同工之妙，其設計更令到，即使消費者將紙巾用完，亦不會破壞包裝上的宣傳資訊！