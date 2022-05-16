澳門政府向吸海外客戶博企予稅務優惠　摩通﹕對EBITDA有正面影響

澳門政府就修改《博彩法》作出修訂，當中包括容許在第三方經營衛星場，以及對積極招睞海外客戶的博企給予稅務鼓勵。大行就有關修訂對博企的影響作出評估。

美銀於報告內指出，澳門政府容許在第三方場地經營衛星場，反映政府願意在業界面對宏觀挑戰時提供積極支持，無意破壞業界的穩定及盈利能力，並預期當旅遊限制放寬，業界經營便會反彈，認為現時賭股估值相當吸引。摩根大通則指出，是次改動並非如市場預期般帶來重大困擾。投資者之前對澳門修法反應過度，可是對長遠發展仍需要耐性。

瑞銀認為當局對衛星場安排，可以減少澳博（0880）衛星場受干擾的程度，及降低該公司縮減市場佔有率的風險。

至於澳門政府擬向致力吸引海外客戶的博企給予最多5%稅務優惠。摩通認為新措施對博企現金流及盈利均有正面作用，預料在2023至2024年博企的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）可帶來12至15%正面影響。瑞信則指出，疫情前海外賭客對博企的生意貢獻僅2至3%，就算日後海外客戶佔比達到10%，對EBITDA的正面影響只有1.6%。

對於有報道指出，內地將限制內地客每年前往澳門的簽註為3次。瑞信指出以貴賓廳及高端中場客戶每年訪澳6至8次而言，或影響濠賭股復蘇進度。