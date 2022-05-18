美股收市｜鮑威爾料經濟「軟着陸」　道指升431點　納指漲2.76%

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，未來兩次議息會議各加息0.5厘是基礎，預期經濟可「軟着陸」，美股三大指數周二造好。道指高開約100點後，飆升逾400點，以近全日高位收市。主要科技股和晶片股升幅顯着，帶領納指升約2.8%。



鮑威爾雖然表示會毫不猶豫地平抑通脹，但強調美國經濟很可能「軟着陸」，又指加息0.5厘是6月和7月的議息會議的基礎，淡化局方再大幅加息的可能。

道指收市報32,654點，升431點或1.34%；標指報4,088點，升80點或2.02%；納指報11,984點，升321點或2.76%。

巴郡公佈持有花旗和Paramount Global的股份，兩者分別升7.56%和15.35%。聯合航空上調次季收入展望，股價升7.88%，帶動達美和美國航空亦分別升6.88%和7.67%。

主要科技股升幅顯著，蘋果升2.54%，微軟升2.03%，Tesla升5.14%，亞馬遜升4.11%，Alphabet升1.77%，Meta升1.29%。有著名投資公司上調AMD評級，AMD飆8.73%，連帶NVIDIA和美光也升5.29%和5.69%。