渣打大劈內地次季經濟增長預測至0.3%　人民幣疲軟致資本外流

內地防疫封控措施持續拖累經濟，渣打下調今年中國經濟增長預測0.9個百分點至4.1%，同時將第二季經濟增長大幅下調3.2個百分點至0.3%。不過，近期疫情改善及持續的政策支持下，預計下半年經濟能復甦。人民幣方面，國際化受到干擾，在今年強勁開局後表現疲軟，預計有機會導致近期更多資本外流。

渣打上月已將今年中國經濟增長預測下調0.3個百分點至5%，今日發布報告第二次下調預測，以反映嚴格的防疫限制措施擾亂生產及消費，導致4及5月初出現疲軟。該報告估計，中國每額外增加多一個月的封控措施，將導致經濟年增長率減少0.5至0.6個百分點。

料下半年經濟將反彈

報告指出，上海在阻止社區級感染方面取得進展，為逐步復常鋪平道路，預計在政策驅動的基礎設施繁榮的支持下，6月的經濟活動將適度回升，並在下半年復甦，第三季料能反彈至5.3%，第四季度達5.9%。

另外，渣打人民幣環球指數（RGI）由2934的高位回落至4月的2792，該指數5個組成部分中4個均現收縮，顯示自3月以來資本明顯外流，外國持有的在岸股票尤其明顯下降。而香港的離岸人民幣存款，在1月短暫達到1萬億元人民幣後一直減少，反映全球避險情緒增加。

該行認為，人民幣貶值的影響尚未完全反映在市場情緒和RGI上，意味仍有資金外流壓力，經濟活動表現疲軟為制約因素。俄烏軍事衝突或在3月短暫提振了國際金融機構的人民幣跨境支付，但這現象在4月再消退。以人民幣計價的貿易結算在3月也出現了類似的大幅上升，但此後一直保持，未見再有明顯增長。