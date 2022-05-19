李澤鉅：現時資金好用　交易或開新項目有優勢　會按盈利適當派息

長實（1113）舉行股東周年大會，主席李澤鉅表示，不時都有人向集團介紹香港及全球項目，會注重項目是否優質、穩陣及好回報。他指，新冠疫情的確辛苦，不少同事染疫，尤其是香港以外之同事。對集團來說疫情是一個「stress test」（壓力測試），認為今次成績「ok」，突顯集團資產優質價值，同時顯示嚴謹財務紀律足以抵禦大風浪。

股東問會否在出售飛機租賃及部份收租項目後派特別息，他表示，「賺到錢我們當然想同股東分享，另一方面，現時資金好用，現金充足、負債率低，做交易或開新項目亦特別有優勢。為股東的長遠利益著想，按盈利情況適當派息外，亦會運用充裕的資金推動公司未來發展，希望令股東歡喜這策略。」

他重申，投資時並不會著重項目地點，無論香港、內地及英國等地都會考慮。他個人感情上會以香港居多，但認為作為國際集團，不會只局限本港投資，「我們DNA是全球公司，幾十年前已於世界各地投資及做生意，集團於50幾個國家投資及營運，全球36萬員工大部份都不識中文，沒有來過香港，對我們來說個個地方都是本地市場。」

李澤鉅表示，現時資金好用，現金充足、負債率低，做交易或開新項目亦特別有優勢。（公司提供）

回購肯定了對集團資產、團隊充滿信心

在疫情期間，李澤鉅坦言感到辛苦，亦有不少同事患病，這對公司形同要經歷壓力測試。今次長實的考試成績「OK」，亦見到手上資產優質，並體現兩個字「Financial Displine（財務紀律）」，他既對此引以為傲，亦證明過去所做的工夫沒有浪費到，可以抵禦大風浪。

最近李澤鉅及父親即集團資深顧問李嘉誠持續增持，有股東問及會否繼續下去甚至將公司私有化時，他指出，回購肯定了對集團資產、團隊充滿信心，但是對於是否持續增持，則礙於監管條例，他表示不能夠回答。

另外，他指出減少碳排放是一個全球議題，亦有迫切性，一直致力研究及發展各項環保方案，亦特別關注一切可提升生態系統的表現，過去有些環保項目的社會代價不小，所以會特別集中去研究可帶來顛覆性碳減排轉變的項目。