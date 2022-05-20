恒指季檢｜東方海外等4間公司染藍　瑞聲被剔出　成份股增至69隻

恒指公司公布最新的季度檢討結果，將東方海外（0316）﹑中升（0881）﹑中芯（0981）及宏橋（1387）等4間公司納入恒指，而瑞聲（2018）則被剔出。經過今次變動後，恒指成份股將由66隻增至69隻。

友邦保險權動削至7.96%

其他藍籌權重也有調整，中芯國際、東方海外、中升、及中國宏橋，這四大藍籌新貴佔恒指權動分別為0.6%、0.27%、0.26%及0.18%。

另外，友邦保險﹙1299﹚比重由原來8.27%降至7.96%，減幅最為明顯。滙控﹙0005﹚權重增至8%

科技股方面，騰訊控股﹙0700﹚升至8%，及美團﹙3690﹚則下調至6.71%，及阿里巴巴﹙9988﹚下調至6.48%。 京東（9618）權重則由1.66%增至2.58%。

京東於恒指比重由原來的1.66%增至2.58%。（資料圖片）

聯想獲納入國指

至於國指，聯想﹙0992﹚獲加入，翰森製藥﹙3692﹚則被剔除，成份股數目維持50隻。聯想集團於國指的權重比重為0.83%，蔚來集團於科指的權重比重則為0.52%。

科指方面，蔚來﹙9866﹚入局，ASM Pacific ﹙0522﹚被剔除，成份股數目維持30隻。

所有變動今年6月13日﹙周一﹚起生效。