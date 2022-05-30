人行旗下《金融時報》發文﹕要穩經濟大盤　不能只靠貨幣政策

人民銀行主管的《金融時報》發表評論員文章，指出要穩健貨幣政策實施力度，繼續發揮好結構性貨幣政策工具的牽引帶動作用，還要深化利率市場化改革，暢通貨幣政策傳導渠道。同時不能只透過貨幣政策，亦需要各方面協同發力。

文章題為「加大穩健貨幣政策實施力度 穩住經濟大盤」，指出當前經濟環境複雜，周期性因素及結構性因素疊加﹑短期問題及長期問題交織，對政策制定提出更高要求。穩健的貨幣政策仍需靠前發力﹑精準發力，加大對實體經濟支持力度，穩住經濟大盤。

文章指出面對當前多種不確定因素，要深入研判流動性供求形勢，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，進一步提高操作的前瞻性﹑靈活性及有效性，穩定好市場預期。

稱要針對薄弱環節對症下藥

文章亦指出大水漫灌有推高通脹之虞，更無法真正緩解當前發展的問題，因此要瞄準重要領域及薄弱環節對症下藥。

針對暢通貨幣政策傳導渠道，文章指出一分部署﹑九分落實，貨幣政策傳導渠道的暢通直接影響政策效果，金融機構亦要極優化風險緩釋﹑激勵評估及資金保障等多項機制。

同時亦要穩住經濟大盤，不能只靠貨幣政策，亦需各方面協同發力。自今年4月以來，由於信貸需求轉弱，大量流動性淤積在銀行間市場。基於這種情況，各級政府應抓實落實已出台政策，積極培育及激發實體經濟信貸需求，積極挖掘新的項目儲備，聚焦重黠區域﹑重點領域﹑薄弱環節，加快對接新的有效信貸需求，從而增強信貸總量增長的穩定性，讓資金用益刀刃上。