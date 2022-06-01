零售管理協會：零售市道與正常水平仍有落差　消費券作用屬短暫

政府最新公布，本港今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，較去年同期上升11.7%，勝市場預期的下跌7.9%。

香港零售管理協會表示，按年錄逾一成升幅，主要因為疫情逐漸受控，嚴厲社交距離措施分階段逐步放寬，加上受消費券帶動；但對比2019年4月，總零售銷貨價值仍跌接近兩成，顯示整體零售市道與正常水平仍有一大段落差。

受消費券帶動，協會預計今年第2季銷售可望能回復輕微增長，然而，消費券效應開始逐步減退。有六成受訪會員公司表示，5月的生意對比4月已有回落，其中35%公司生意更下跌一至六成。

料全年零售業總銷貨價值持平

協會指，假如第二期消費券於年中發放，疫情没有反彈，以及在未能與內地通關的情況下，協會預計今年下半年的零售業總銷貨價值將與去年同期相若；全年則持平，或可能有輕微的正或負增長。

協會又指，雖然近期的零售市道略見起色，但消費券的幫助只屬短暫；面對租金高企，供應鏈和物流受阻導致營運成本持續飆升，加上外圍通脹升溫及加息趨勢等影響，均會造成港匯波動和香港股票市場動盪，無可避免會削弱市民的消費力，令業界的營運環境充滿變數。

此外第五波疫情最困難的時期，大部份商場業主都没有向零售商給予廣泛和適切的租金支援；更有個別會員擔心，商場業主待疫情穩定後加租，成為零售商的另一重大隱憂。