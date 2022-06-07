瑞信任命黃敏為亞太區資產管理業務部主管

瑞信宣布，委任黃敏為瑞信資產管理部（瑞信資管）亞太區主管，此項任命即時生效。同時，黃敏將繼續兼任瑞信資管中國區主管。

過去7個月黃敏作為瑞信資管亞太區署理主管，成功領導資產管理部在該地區的業務發展。她將繼續向瑞信資管首席執行官Ulrich Körner滙報，並繼續擔任資產管理委員會和亞太管理委員會成員。

作為瑞信資管亞太區主管，黃敏將與資產管理部的全球各部門緊密合作，領導亞太區業務的長足發展，促進跨職能資產管理戰略在亞太區的順利實施，著力於進一步鞏固瑞信市場佈局，不斷推進亞太區域跨部門協同合作。

黃敏在金融業擁有超過20年的從業經驗，她於2006年加盟瑞信，多年來，在紐約和香港等地的投資銀行和資產管理部門擔任多項領導職務。黃敏於2014年出任瑞信資管中國區主管，除了不斷鞏固和發展瑞信資管在華的各項業務，還負責與瑞信在中國境內的資產管理合資公工銀瑞信基金管理有限公司（工銀瑞信）的業務聯動。

工銀瑞信成立於2005年，是首家由中資商業銀行與外資金融機構合資成立的資產管理公司。迄今為止，工銀瑞信已發展成為中國最大的資產管理公司之一，截至2021年底，管理總資產超過1.7萬億元人民幣。

瑞信資管首席執行官Ulrich Körner 就此任命表示：「黃敏具備豐富的行業經驗和成熟的領導能力，對亞洲地區有著深入的瞭解，是促進瑞信亞太區資產管理業務蓬勃發展的理想人選。」