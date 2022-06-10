4藍籌新貴入恒指前夕　僅中芯高收　港股全日反覆跌62點

美股連跌兩日，隔晚道指收報32272點，急跌638點或1.94%；標普500指數收報4017點，跌97點或2.38%；納指收報11754點，跌332點或2.75%。反映中概股表現的金龍中國指數重挫6.8%，報7413點。螞蟻否認重啟IPO，市場還需靜待進一步消息。



【16:50】港股反覆低收

港股今日走勢疲弱，更一度失守21500點，隨後卻曾轉跌為升，最終仍要低收。

恒指收市報21806點，跌62點，國指報7609點，升3點，科指升76點，報4826點，成交額為1,803.5億元。

下周一東方海外（0316）﹑中國宏橋（1378）﹑中芯（0981）及中升（0881）將會成為恒指成份股，東方海外跌3.2%，報235.4元，中升跌0.3%，中芯升8%，宏橋跌1.2%。至於下周一將被剔出恒指的瑞聲（2018），則逆市揚1.6%。

科技股方面，阿里（9988）升1.3%，報112.8元，騰訊（0700）升0.4%，美團（3690）跌0.3%，昨日已公布季績的嗶哩嗶哩（9626）則瀉5.7%。

汽車股方面，吉利（0175）及比亞迪（1211）均高收，吉利收市報15.36元，升5.5%，比亞迪升5.3%，蔚來（9866）跌3.1%。

內房股表現疲弱，龍湖（0960）跌8.6%，潤地（1109）跌3%。物管股碧桂園服務（6098）跌3.8%。

【15:08】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3284點，升45點，深成收市報12035點，升224點，滬深300收市報4238點，升63點，創業板收市報2556點，升56點。

亞太區股市則普遍低收，日股挫422點，報27824點，台股跌161點，報16460點，韓股跌29點，報2595點。

【14:55】港股再次下跌

港股再轉跌，恒指最新報21853點，跌8點，國指報7626點，升20點，科指升54點，報4804點。

【14:22】港股午後倒升

港股走勢午後逆轉，最新報21925點，升56點，國指升57點，報7664點，科指報4839點，升89點。

吉利（0175）及比亞迪（1211）雙雙發力，均錄得5.5%升幅。

科技股上揚，阿里（9988）升2%，網易（9999）及美團（3690）分別升3%及2.8%。

【12:00】港股半日跌40點

恒生指數半日跌40點，報21828點，成交768億元。恒生科技指數升0.9%，報4792點。

阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 升逾1%；嗶哩嗶哩 （9626） 跌逾7%。

車股急彈，比亞迪 （1211） 、吉利 （0175） 升逾3%，長汽 （2333） 升逾5%，理想汽車（2015）升逾3%。

新東方在線（1797）升37.58%，報6.15元，成交額2.5億元。

【11:41】港股一度倒升

港股一度倒升19點，報21888點，現報21842點，跌23點。

阿里巴巴 （9988） 升幅曾擴大至3%，現仍升1.71%，報113.2元。新東方在線（1797）升幅擴大至32%，本月累計漲幅超60%。

【10：35】港股跌幅收窄

港股跌141點，報21727點；科指報4707點，升0.27%。

比亞迪 （1211） 、吉利 （0175） 升逾2%，長汽 （2333） 升逾3%，廣汽 （2238） 升0.7%，五菱 （2238） 升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 升逾1%，蔚來 （09866） 則跌2%。

【10:12】港股跌226點

港股跌226點，報21642點；科指報4707點，跌0.88%。

阿里巴巴 （9988） 跌幅收窄至逾2%；騰訊 （0700） 跌逾1%；美團 （3690） 微跌0.4%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾11%。

【09:26】港股低開346點

港股低開，恒指跌1.58%或346點，開報21522點；恒生科技指數跌2.6%，報4628點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾3%；嗶哩嗶哩 （9626） 績後挫逾14%；友和 （2347） 首掛高開逾8%。