捐420萬推AI教育課程　李嘉誠：讓下一代躋身為「成就未來」的人

李嘉誠基金會宣布,再捐資420萬元,推行第二階段、為期三年的提升人工智能素養課程,計劃讓1,000名大學生、中學生參加;香港教育大學並會與教育局商議,讓更多官立中學參與。

基金會指,兩年前李嘉誠基金會資助教大500萬元提升教材質素,當中包括推行第一階段「人工智能素養項目」,培育255名準老師,利用終端人工智能教材學習人工智能,並讓220多名中學生參與試驗計劃。

「概念先行」的教學模式很受歡迎亦是本課程特色,不只讓學生易於明白人工智能的數據處理過程及其運算邏輯,更能掌握由機器學習和深度學習的角度執行解決方案,發展生活與工作所需的應用。

課程更獲得政府配對撥款,研究文章於「計算機與教育:人工智能(Computers and Education: Artificial Intelligence)」及 「教育技術與社會(Educational Technology and Society)」等期刊發表,成為全球首個「概念先行」的人工智能教育學術研究,遠至芬蘭拉普蘭大學(University of Lapland)也參加本課程。

基金會李嘉誠主席表示,每一個人都可以決定自己怎樣參與未來,成就未來、隨波未來、或錯過未來。教育工作是決定未來最重要的因素,讓下一代躋身為「成就未來」的人,是教育使命,很高興教大致力落實這項目。無論科技發展步伐如何迅速,不能欠缺構想力環節,否則,成功 ─ 永遠是別人的。