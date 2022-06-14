聯想購電盈亞太區數碼解決方案及管理服務8成權益

聯想（0992）宣布與電訊盈科（0008）訂立買賣協議，以6.136億美元（約47.816億元）向電盈收購PCCW Lenovo Technology Solutions的80%權益，以及電訊盈科網絡服務20%權益。

聯想指出，交易代價中的5.136億美元會以現金支付，餘額約1億美元，會透過向賣方行合共8,642.4萬股股份支付，發行價為每股9.026元，該批股份佔聯想擴大後已發行股份總數約0.71%。

聯想指出，PCCW Lenovo Technology Solutions及電訊盈科服務，分別由電盈旗下PCCW Solutions Limited（即賣方）直接及間接持有100%。PCCW Lenovo Technology Solutions由賣方持有80%權益，而電訊盈科網絡則持有20%權益。電盈亦透過賣方持有電訊盈科網絡服務100%。

完成交易後聯想將持有PCCW Lenovo Technology Solutions的80%權益，以及電訊盈科網絡20%權益。電盈則持有電訊盈科網絡服務80%權益，後者持有電訊盈科企業方案100%權益，及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%權益。

聯想指交易可促業務多元化

公司指出，PCCW Lenovo Technology Solutions將主要服務亞太地區的客戶，以提供數碼解決方案及管理服務；而電訊盈科企業方案將主要服務香港的公營部門客戶，提供解決方案及服務。

聯想指出交易可以擴充其IT業務實力﹑提升服務組合配套﹑擴闊客戶及合作夥伴[的地域界限及垂直覆蓋。通過ITS業務亮麗的經營往績，公司現有產品上市策略及解決方案開發能力，及緊密的全球客戶關係，可以加快服務業務發展的增長步伐，及在數碼化轉型趨勢下抓緊機遇，進軍IT服務業對公司長遠發展極具戰略意義，以實現業務多元化。