澳博何超鳳﹕不擔心公司資金情況　料大部份衛星場繼續經營

澳博控股（0880）今日舉行股東大會，會後主席何超鳳指出對公司資金情況並不擔心，因公司已獲政府及銀團批准取得再融資，並可以在6月提取。至於澳門政府與6家賭牌持有人處理延長賭牌，而公司與大部份衛星場已商討，將會繼續營運。

就修改博彩法，何超鳳指出政府原來要過在過渡期後，在非博彩企業所屬物業經營的衛星場收歸的舉措已取消，因此與衛星場的合作關係已原來修法時提出的方式運作，又指出公司正與衛星場商討延續運作，預料大部份會經營下去。她又指出修法後不論對行業或是公司均有好處，對營運有明確及清晰指出。她亦指出由於公司大股東為澳門旅遊娛樂，所以毋須面對交叉持股問題。

不過何超鳳亦指出受到疫情衝擊，公司旗下項目上葡京客量不足，亦已採取節流措施，期望下半年訪澳旅客在疫情後增加，爭取收益。

對於有美資博企有意將部份高層薪酬，以發行股份方式支付。何超鳳指出澳門政府已表明所以公司有以股代薪問題要處理。

何超鳳又表示踏入6月份，不論是賭入或是人流均較4月有改善，惟未見有很大進步，希望暑假時有較多旅客前往澳門，特別是澳門縮短入境旅客檢疫隔離日數至10日。