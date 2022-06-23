滙豐推大灣區企業貿易通　提升貿易融資及服務配套

滙豐進一步提升粵港澳大灣區的貿易融資及服務配套，推出全新「大灣區企業貿易通」，以支持灣區與日俱增的商業活動和供應鏈整合。透過該項提升方案，企業能享用一體化兼專屬的貿易及供應鏈融資方案，配合業務在粵港澳三地整體的資金需求。預先批核的貿易額度於同一個工作天，即可跨境靈活調配，過程中無需提交額外申請或簽署其他文件，讓企業可無縫打通供應鏈上下游，加快貿易資金運轉。

滙豐香港工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部港澳地區主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，根據滙豐環球研究，中國的進出口於過去三年增速約為全球平均水平的5倍。大灣區作為一個崛起的世界級城市群和跨境金融中心，在支持中國貿易活動和推動傳統貿易數碼轉型方面，均發揮關鍵作用。滙豐將繼續利用貿易服務能力和全球網路，幫助企業把握大灣區的機遇。

滙豐早前已率先為內地一家領先的文具製造商及辦公室方案供應商安排「大灣區企業貿易通」下的試點貿易融資，使公司可於同一工作日內，在其五間珠三角及兩間香港支公司分配貿易信貸額度，以助擴充其貿易網絡。

除了提供融資支持外，內地設有業務的香港滙豐客戶，亦可在廣東省1内的滙豐分行提交出口信用證單據，並獲同日處理，以節省速遞派送時間，並加快融資流程。滙豐同時設有大灣區專屬貿易服務團隊，讓企業旗下不同的支公司可透過同一服務專員，享有度身訂造的貿易服務和專業意見。

滙豐一直推動區內數碼貿易轉型，例如於去年11月透過香港貿易聯動平台（eTradeConnect）和中國人民銀行轄下「貿易金融區塊鏈平台」（「貿金平台」）的第二期對接，完成首批跨境貿易融資交易。較早前，亦曾協助企業相繼完成了中國內地首筆基於區塊鏈技術的跨境信用證交易，以及全球首筆區塊鏈跨境人民幣信用證交易。

滙豐亦致力成為大灣區首選的國際銀行，已推出多項數碼創新方案，並提升服務範圍，為客戶提供一個無縫的大灣區銀行服務體驗。去年，滙豐推出不同方案，為企業在灣區内的賬戶管理、支付轉賬、信貸分配和服務等各方面，提供一站式的連通服務。