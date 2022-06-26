油價房價見頂回落　憧憬年內通脹降溫　美股死貓彈︱伽羅華

聯儲局主席鮑威爾上周揚言，不惜冒經濟衰退的風險，也要攬炒高通脹，結果美股來個反高潮，已經跌到殘的三大指數迴光反照，結束連續三周跌勢。如果硬要為美股反彈找原因，可能是近月油價與美國房價雙雙回軟，讓市場看到隧道盡頭的曙光，通脹可能一年內大幅降溫，令投資者以為美股已經見底了。

有人形容美股只是熊市的死貓彈，不用過於認真。﹙資料圖片﹚

道指上周五升823點，收報31,500點，全周升5.4%，重上三萬點水平。標指全周升6.5%，收3,911點，差不足百點便重上4,000點關，表現最差的納指全周升7.5%，報11,607點。面對鮑威爾重手加息的威嚇，有人形容美股只是熊市的死貓彈，不用過於認真，但亦有人指是市場憧憬通脹很快回落，並期許新經濟股已經尋到實在的底，依據的是最新公布的美國密歇根大學消費者信心指數。

表面上，6月份消費者信心指數創下50年歷史新低，但顯示消費者對未來一年的通脹預期回落至5.3%；低於本月初的初值5.4%。為何消費者有如此憧憬呢？原因可能不是油價，皆因美國本土每加侖汽油價格高企於5.19美元，車主對高油價仍然叫苦連天，更可能是消費者意識到瘋狂加息會拖累經濟復甦，物價升勢難以持續。

事實上，美國30年期固定利率按揭的最新利率為6.28%，較去年6月的利率3.05%足足高3個百分點，供款利息不止增加一倍，令有興趣的準業主卻步，部分地區的房價已經從高位回落一至兩成。儘管房價仍然高企，但佔CPI比重三分一的住屋類別價格指數已開始反映於通脹走勢上，這可能影響聯儲局未來加息時沒那般鷹派上身。

國際油價自去年11月起有如脫韁野馬，曾經上試每桶140美元的十年高位。（資料圖片）

傳統經濟復仇新經濟 衣食住行成本無一不升

究竟通脹快速回落是投資者想多了，還是真的有譜？從實際數據看，通脹回落並非無的放矢，除美國房價回落外，另一個利好訊息是油價自去年11月以來，本月極可能首次錄得月度下跌。

國際油價自去年11月起有如脫韁野馬，曾經上試每桶140美元的十年高位，在原油價格帶動下，衣食住行的生活成本無一不升，歐美各國通脹相繼刷新數十年記錄。有外國資深分析員煞有介事指，由去年迄今房價階段性升勢，以至疫情初期曾經見紅的國際油價至今一路飆升，是傳統經濟對新經濟資本的復仇，厲害之處是連整體經濟都可能被拖垮。

為壓抑物價上升，各國央行重手加息，鮑威爾更是擺出一副往死裡打的狠相，鷹派本色似乎震攝了押注油價向上的資金，布蘭特期油由本月初每桶123.58美元跌至113.12美元，紐約期油由122美元跌至107美元，跌幅分別是8.4%及12.3%。

以往鮑威爾談到加息，都避忌說出「經濟衰退」的敏感詞，予人印象是該局在收緊銀根的同時，亦避免經濟出現硬著陸。不過，自從鮑威爾與總統拜登早前「交心托底」後，其鷹派言論便開「無上限」，壓抑通脹似乎成為拜登政府交予聯儲局一項政治任務，以確保民主黨今年底的中期選舉不能失去參眾兩院的控制。

環顧歷屆總統少有連任失敗，但掉鏈子的都與弄垮經濟有關，拜登政府面對高通脹顯然已扭盡六壬，無論是委內瑞拉、伊朗及沙特阿拉伯，美國與彼等的互動近期變得頻繁，但要這些國家增加原油供應，填補俄羅斯每日430萬桶的潛在缺口，單是重新恢復產能已非一蹴而至的事，何況讓這些與美國並不太友好的油國幫忙，不付出政治代價是不會有成果。

鮑威爾攬炒通脹的表態似乎湊效，市場擔心瘋狂加息會導致經濟衰退。﹙資料圖片﹚

炒家押注油價跌穿80美元 或重蹈海嘯覆轍

無論如何，鮑威爾攬炒通脹的表態似乎湊效，市場擔心瘋狂加息會導致經濟衰退，愈來愈多大宗商品交易員押注，至今年12月油價可能再下跌25%至80美元下。

數據顯示，當前沽空SPDR能源類股ETF（XLE）的看跌期權成交量已經升至2008年金融海嘯以來最高，預示投資者押注能源行業將迎來下跌行情。若我們回顧2008年油價觸及高位140美元時，有誰料到隨後半年油價會大跌至40美元，累跌超過七成。

現時全球通脹飆升、各國爭相加息、以至中國因封禁而導致經濟「清零」下，環球經濟衰退風險愈來愈高，看淡原油價格的負面情緒已經直迫2008年。當然，歷史不會簡單地重複，但可能驚人地相似。

美通脹主要由需求帶動 日通脹根源是成本高漲

從好的方面想，經濟衰退的推想只是最壞的情境，聯儲局理事布拉德也說現在談經濟衰退，言之尚早。美國經濟基調較全球其他地區仍佳，油價高於趨勢分水嶺的200天線，故此認為油價長期有支持大有人在。

當中代表自然是股神巴菲特，他繼續展示「另人恐懼我貪婪」的本色，旗艦巴郡再度炒底西方石油，持股比例增至16.3%，累計斥資約80億美元。目前大部分油企的盈虧平衡價介乎40至50美元，即使油價回軟至80美元，油企仍有大把賺水。

其實鮑威爾說過，加息並不能壓低油價，意味也難壓抑美國目前的通脹，原因是美國物價上漲更多是供給跟不上需求，由需求帶動的通脹（Demand-pull Inflation）很難單憑加息來壓抑，另一種通脹為成本帶動的通脹（Cost-Push Inflation），日本物價上漲便屬於此類。日本剛公布5月通脹按年升2.1%，為連續兩個月升穿央行2%的通脹目標，近日日本本土掀起的加價潮，正是因為進口原材料價格上揚，令日企顧不得本土需求疲弱都要封蝕本門。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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