上海解封後PMI數據明揭盅　逾廿位經濟師「清一色」料重返擴張區

上海自6月正式解封，市場料有助支撐經濟走出低潮。從上海股市表現，一個月內累計急升逾5%，重上近四個月高位，可見市場寄予厚望。不過憧憬能否成真，還需經濟數據證實。

反映整個月經濟走勢的內地6月製造業PMI將於明日（30日）公布，市場視為對內地經濟復甦的重要指標。根據《彭博》綜合投資界預測，超過20位經濟師「清一色」預期製造業能夠重返50以上的擴張區間。不過與此同時，有研究機構卻看法審慎，直指企業投資尚未恢復。

上海自6月正式解封，市場料有助支撐經濟走出低潮。從上海股市表現，一個月內累計急升逾5%，重上近四個月高位，可見市場寄予厚望。（新華社）

滬解封後製造業能否復甦成焦點

受到內地疫情下封城的影響，中國製造業PMI已經連續三個月處於50以下收縮區，在今年4月更急跌至47.4，陷2020年2月以來最低。5月份雖略有回升，不過仍然處於萎縮區，掀起多間投行一致下調內地GDP預測。踏入6月，上海解封成一個重要轉捩點，市場估計隨着工廠企業趕開工，追趕之前的訂單，製造業可望恢復擴張。

光銀林樵基：汽車銷售明顯改善

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，內地製造業數據在5月份，已經有輕微復甦的跡象，隨着6月份上海正式解封，之前受到阻礙的供應鏈恢復，「之前封城期間困左一段日子，積壓的訂單需趕緊交付運輸」，相信製造業PMI 可望進一步升至50，重返擴張水平。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，早前封城期間，零部件特別是汽車的零件缺貨，令到訂單積壓未能完成，不過在6月份，情況有明顯改善。（訪者提供）

林樵基指出，對於中國經濟的展望，在出口、消費需求和投資三大領域中，他相信內需及投資兩方面，可望在下半年逐步改善，原因是內地政府正加快發行專項債，推動基建投資儘快上馬；同時自上海解封後，內地近期加強刺激消費措施，例如是汽車業的新一輪新能源車補貼等，都有助刺激零售恢復。

內地汽車銷售今年明顯受壓，中國汽車工業協會的月度統計，累計今年前五個月汽車銷量955.5萬輛，按年減12.2%，當中在疫情最嚴重的4月份，產量更刷十年來新低。不過，林樵基指出，汽車銷量下跌，並不是因為消費者不願意消費，「而是早前封城期間，零部件特別是汽車的零件缺貨，令到訂單積壓未能完成，不過在6月份，情況有明顯改善」。

對於中國出口展望，林樵基看法則較審慎，認為還看外圍的需求增長，現時環球通脹問題嚴重，美國進取加息，因此海外訂單需求增長或會有放慢。

參考總部位於紐約的中國褐皮書國際(CBB)一份報告，中國交通建設企業正在以去年年初以來前所未有的規模進行借款，然而卻未肯增加投資開支。（視覺中國）

中國褐皮書：交通建設企業借款創逾一年高 投資卻放慢

不過，有研究機構卻認為，內地第二季經濟，未見明顯反彈。在企業投資方面，參考總部位於紐約的中國褐皮書國（CBB）一份報告，指出內地交通建設企業正在以去年年初以來前所未有的規模進行借款。

該機構在今年4月末至6月期間，對中國各行業企業進行了4,354次採訪。接受調查的交通建設企業中，五分之一的公司，在截至6月的三個月內發行了債券，大約22%的公司獲得了貸款。這兩項指標都達到了2021年第一季度以來最高。

然而，該機構的總監指出，「運輸、建築公司未有表示他們正在投產新產品；反而他們表示正在放慢投資，他們的新項目實際上已經放慢了」。不過，報告亦指出，隨著內地借貸反彈，第三季度仍有可能出現「大爆炸」。