半年結日商湯全日瀉近47%　港股低收　首6個月累跌1537點

【16:29】港股反覆低收

港股在半年結日走勢相當反覆，全日不停於22000點關口穿梭，不過午後大市一度跌逾200點，迫近21700點邊緣，尾市時跌幅收窄。

恒指收市報21859點，跌137點，國指報7666點，跌27點，科指跌66點，報4870點，成交額為1,514.7億元。

在整個上半年，大市累跌1,537點或6.6%。

中生製藥（1177）為今日表現最佳藍籌，全日升幅達6%，收市報4.97元。石藥（1093）亦錄得2.1%升幅。

內需及消費股亦獲投資者追捧，安踏（2020）升3.5%，李寧（2331）升3%，潤啤（0291）升4.6%。

內房股走勢個別，中海外（0688）升2.7%。

濠賭股方面，金沙（1928）升2.2%。

至於今日禁售屆滿的商湯（0020），全日大瀉46.8%，收市報3.13元。

【15:10】內地股市全線高收

內地股市全線高收，上證指數更迫近3400點，收市報3398點，升37點，深成收市報12896點，升199點，滬深300指數收市報4485點，升63點，創業板收市報2810點，升41點。

不過亞太區股市卻普遍低收，日股收市報26393點，跌411點，台股跌414點，報14825點，韓股跌2332點，跌45點。

恒指跌幅收窄，最新報21901點，跌95點，國指跌18點，報7675點，科指跌65點，報4872點。

【14:44】港股跌幅曾擴大至逾200點

港股跌勢加劇，跌幅一度逾200點，恒指最新報21084點，跌192點，國指報7639點，跌55點，科指報4839點，跌98點。

啤酒股逆市上揚，潤啤（0291）升3.6%，百威（1876）升2.8%，青島（0168）升2.5%。

【13:40】 港股午後轉跌

港股轉跌，恒指最新報21941點，跌55點，國指跌4點，報7690點，科指報4904點，跌33點。

中生製藥（1177）揚6.2%，為表現最佳藍籌股。

【12:19】大市半日升5點

港股今早走勢較反覆，不斷在22000點大關之間徘徊。

恒指中午收市報22002點，升5點，國指升16點，報7710點，科指跌6點，報4931點，成交額為692.5億元。

車股今早反彈，吉利（0175）升4.2%，理想汽車（2015）升6.9%，蔚來（9866）升4.5%。

內房股走勢個別，中海外（0688）升3.3%，報24.95元，潤地（1109）升1.1%，碧桂園（2007）跌0.8%。

內需及消費股方面，李寧（2331）升3.2%，安踏（2020）升2.8%，農夫山泉（9633）升1%。

不過科技股普遍疲弱，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）跌1.7%，美團（3690）跌1.2%。

商湯（0020）半日跌逾44%，報3.28元。

【10:04】商渺股價曾遭腰斬

港股曾一度轉升，恒指最新報21958點，跌38點，國指最新報7688點，跌6點，科指最新報4903點，跌33點。

商湯（0020）股價一度被腰斬，最新報3.11元，跌47.1%。

【09:27】港股低開79點

今日為上半年港股最後一個交易日，大市低開79點，報21917點，國指低開38點，報7656點，科指最新報4903點，低開34點。

內房股今早偏軟，潤地（1109）低開1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.8%﹑美團（3690）失守200元，低開1.5%，報199.8元。

銀行股方面，滙豐（0005）則高開0.6%。