世茂披露尚未償還10億美元到期債券

世茂集團（0813）公布，公司在新加坡證券交易所發行的10億美元的4.75厘優先票據，已於7月3日到期，計及利息，總計到期應付10.2375億美元，但公司尚未支付有關款項。集團就尚未支付的其他境外債務的本金款項，一直在與相關債權人持續討論，以期達致友好的解決方案。

集團又指，倘無法就有關債務達成一致的解決方案，相關債權人可能有權根據相關債務條款要求加速有關債務的還款，或對集團採取執行措施。

未收到債權人加速還款通知

截至今日，集團指沒有收到債權人任何加速還款通知，且收到以下銀團大多數貸款行出具的書面支持函，包括兩筆由滙豐銀行作為融資代理人的2018年銀團貸款及2019年銀團貸款。此兩筆銀團貸款，屬集團境外債務的重要部分。

該等銀團貸款人表示，原則上支持公司繼續與其利益相關方尋求達成協議及進行潛在重組的可能性，並願意與公司合作，以支持公司在盡可能不受干擾的情況下繼續經營其業務。該等貸款人亦表示目前無意採取任何執行或其他措施，以收回或要求支付兩筆銀團貸款項下的未償還金額。

世茂亦已聘請鐘港資本作為財務顧問，以及盛德律師事務所作為法律顧問，評估集團資本結構及流動性狀況，以探討可行的解決方案，從而緩解目前的流動性問題，並在可行情況下盡快達成有利所有利益相關方的最佳方案。

據公告，截至2022年5月31日止五個月，世茂的合約銷售額約為人民幣342.6億元，較2021年同期的人民幣 1,217.9億元下降約72%。集團指，已採取多項措施以減輕不利市況的影響並提升流動性，其中包括就現有融資商討展期及豁免、盡量減少對項目施工及營運的干擾、加快銷售及回款，以及出售若干資產。

惟受限於債務再融資市場的不確定性以及整體具挑戰性的經營及資金狀況，集團的信貸評級出現負面變化，及出現境外債務本金未付情況。