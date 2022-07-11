車股「死火」長汽挫9%　七大車企上月銷量參差　專家：難靠食老本

在今年5月及6月，汽車股可謂風光無限。受惠內地接連推刺激汽車銷售政策，車股連續兩個月急升，其中藍籌股比亞迪（1211）及吉利（0175）汽車，兩個月內累計升幅達40%，成最強內需股板塊。不過踏入本月初，多間上市車企陸續公布上月銷售，反映增長不及市場「高預期」。更甚者，市場對於澳門本周因疫情步入「半封城」狀態，同時上海再現新變動病毒，令車股全線「死火」，長汽（2333）更單日急挫9%。

汽車股公布上月銷售數據後，股價普遍回落，出現「見光死」現象。當中長汽反應更為明顯，上周五收市後集團公布上月銷量10萬架，按年升幅不足1%，表現差於同業，今日股價明顯受壓，急挫逾9%，重返逾一個月低位。

七大車企6月銷售數據，表現參差。

長汽上月賣車10萬台 大和：哈弗銷量令人失望

比較各大車企銷售數據（詳見附表），傳統車企之中，銷量冠軍是東風，單月銷量超越24萬架，按月回升逾59%。

至於長汽，表現則遜色，單月銷量約10萬架。細看銷量分布，貢獻最多的依然是哈弗，佔半壁江山，單月銷量超越5萬架。大和發表報告指，長汽的哈弗及魏牌銷售量令人失望，可能仍然是由於缺乏ESP芯片。

不過，長汽的坦克品牌車款有驚喜，銷量飆升至歷史新高，上月銷量約1.4萬架，受到在積壓訂單和生產瓶頸緩解支持。截至6月底，長汽共積壓20萬架訂單，新推出的坦克500一直受市場歡迎，目前已錄得超過5萬份訂單。

新能源車企方面，銷量冠軍是車王比亞迪，結合旗下自家電池「刀片電池」，單月銷量再度超越13萬輛，同時銷量按年急升1.6倍，成為眾多本港上市車企的增長第一。（資料圖片）

比亞迪銷量增長 成同業第一

新能源車企方面，銷量冠軍是車王比亞迪，結合旗下自家電池「刀片電池」，單月銷量再度超越13萬輛，同時銷量按年急升1.6倍，成為眾多本港上市車企的增長第一。

銷量表現支持股價走勢，支持股價近期突破上市新高，一度高見333元。不過，今日股價亦跟隨同業出現下跌。

郭家耀：新能源車將吞併燃油車份額 不能單靠食老本

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時指出，今日一眾汽車股下挫，一來是市場對於上月銷量復甦的期望很高，不過並不是每一間內地車企都能夠達標，特別是長汽的銷售則較令人失望，觸發股價急挫。

郭家耀指出，內地汽車銷量，已經由增長期轉為步向成熟期，不能再預期未來銷量明顯急升。根據中國汽車工業協會（中汽協）數據，整體內地車市在去年的銷量2,627.5萬架，按年升逾３％，中止2018年以來連續三年的下降局面。他預期，今年整體銷量約為2,700萬架，升幅不大。行業主要的變化，在於新能源車的增長，將逐步吞併傳統燃油車的份額，因此，認為長汽等傳統車企，要面對較明顯的車款轉變創新壓力，「不能單靠食老本」。

另一方面，一個影響更廣泛的因素，在於上海疫情有反彈跡象，出現新變種病毒，同時有本土傳播個案；加上，和本港相隔不遠的澳門，落實嚴格社交限制，「禁足七日」，非必要日常所需原因不得外出，令投資者擔心，其他城市會否出現相應防疫措施。

上海市政府宣布明日（12日）起，將在多個地區進行「3天2檢」，也就是3天內完成2次全員核酸檢測。郭家耀認為，現時市場的氣氛因應內地疫情變得謹慎，關注重心落在上海的防疫措施，會否再出現收緊。倘若再有企業需要停工，將嚴重打撃市場對經濟復甦的信心。