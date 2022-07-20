巴菲特增持西方石油　疑沽比亞迪　陳政深：有耐性可「搭順風車」

由「股神」巴菲特掌舵的巴郡（美：BRK.A）近期密密增持西方石油（美：OXY），其持股比率甚至高達19.4%，分析相信巴菲特很有可能最終會提出收購。與此同時，雖然未見巴菲特發布減持比亞迪（1211）H股公告，但市場猜測巴郡或有計劃搬倉沽貨。



艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，巴菲特投資部署的轉變，揭示他傾向看好傳統能源。他續指，西方石油股價有望繼續上升，惟市民需有耐性方可「搭順風車」。



美國股神巴菲特。（路透社）

「股神」增持西方石油股份至19.4% 或為收購作準備

西方石油公司於1920年建立，是美國第四大能源公司，其業務包括開採石油和天然氣，範圍遍佈美國、中東、北非和南美等。今年，經濟衰退擔憂拖累石油行業，但在俄羅斯入侵烏克蘭導致油價飆漲的帶動下，西方石油股價仍翻漲逾一倍，實屬強勢。

近年，「股神」巴菲特股價看好油企前景，並密密增持西方石油。據巴菲特旗下巴郡於7月18日提交予監管機構的文件顯示，其公司於7月14至16日共投入1.12億美元增持西方石油股份，使其持股比率升至19.4%，總市值約109億美元。根據權益會計法，若巴郡的持股比重破 0%，公司將必須把西方石油的盈利數字納入自家財報。

對此，市場猜測巴菲特大手增持西方石油，最終或會提出全購。分析師認爲，巴郡旗下的業務涉及公用事業、天然氣、太陽能和風能，但並沒發展石油相關業務，因此收購將有助巴郡補充現有的能源業務，分散能源投資組合。

西方石油公司。（自由時報）

巴菲特疑似搬倉沽貨 減持比亞迪

同一時間，「股神」巴菲特疑似部署減持比亞迪。雖然未見巴菲特發布減持公告，但市場普遍認為巴郡計劃搬倉部署沽貨，不利短期股價。

根據中央結算系統（CCASS）持股紀錄顯示，7月11日有2.25億股比亞迪H股股份被轉入花旗銀行，相當於已發行股份H股約20.49%，股份市值高達600億元。無獨有偶，巴菲特亦正好持有2.25億股比亞迪，佔已發行H股總數的20.49%。

值得留意的是，賣家需將股票轉移到中央結算系統才能進行交易結算，因此市場猜測是次全額轉讓或代表巴菲特欲委託花旗配售股份予買家，繼而清倉比亞迪。不過，比亞迪證券事務部回應內地傳媒查詢時表示，大股東減持需進行權益申報，但香港聯交所權益披露平台並沒顯示相關減持資訊，由是市場無需過度揣測。

比亞迪汽車。（資料圖片）

陳政深：「股神」增持OXY 市民有耐性可「搭順風車」

對於「股神」投資部署，陳政深接受訪問時表示，「股神」投資金融產品時尤其關注其公司及行業的增長潛力、現金流以及其周期性影響。他續指，近來巴菲特增持西方石油的舉動，無疑揭示他傾向看好傳統能源股潛力。

不過，陳政深認爲，即使「股神」有可能減持比亞迪，亦不代表看淡新能源股。他解釋，中國電動車市場曾於2015年受惠國策高速增長，可其時代已過，預期市場增長將逐步放緩，因此巴菲特計劃沽貨亦無可厚非，強調與整個新能源行業趨勢無關。

西方石油方面，陳政深指市民可以嘗試「搭順風車」。雖然西方石油的股息率偏低，但將來市場復蘇會帶動其業績及估值，加上「股神」不斷增持公司股份，其股價有望進一步上升。不過，他指巴菲特的投資屬長線投資，回報需以年計，強調市民需有耐性，方能有所獲。