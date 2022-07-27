物管股遭大行劈價紛下瀉　碧桂園配股震散股價　港股全日跌235點

美國零售商沃爾瑪調低盈利預測，市場擔憂經濟或面臨衰退風險，美股隔晚受壓，納指跌近2%。此外，內地今早9時半公布中國6月規模以上工業企業利潤按年數據。



【16：24】港股成交續低迷

港股近期持續處於交投淡靜狀態，全日成交額不足900億元。整體而言今日大市表現相當疲弱，一度低見20572點，跌逾300點，其中內房﹑物管及體育用品表現相當疲弱。

恒指收市報20670點，跌235點，國指跌7091點，跌93點，科指跌59點，報4536點，成交額為872億元。

物管股為今日市場人士焦點之一，其中遭大行高盛削目標價的碧桂園服務（6098）全日大瀉22%，為今日表現最差的成份股，收市報17.44元。融創服務（1516）及雅生活（3319）均瀉8.4%，世茂服務（0873）跌7%。

內房股同樣受到較大壓力，配股集資的碧桂園（2007）跌15%，收市報3.16元，龍湖（0960）跌4.4%，中海外（0688）跌2.6%，滙景（9968）則逆市飆升64%。

醫藥股亦低收，藥明生物（2269）跌4.1%，藥明生物（2359）跌4.4%，中生製藥（1177）跌0.4%。

汽車股方面，吉利（0175）跌3.7%，比亞迪（1211）跌0.3%，理想汽車（2015）跌4.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.3%，美團（3690）跌0.3%，騰訊（0700）跌2.8%。

不過東方海外（0316）卻上揚，收市報265元，升3.4%。

【15：21】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3275點，跌1點，深成收市報12399點，跌8點，滬深300指數收市報4225點，跌20點，創業板收市報2714點，升不足1點。

亞太區股市方面，日股升60點，收市報27715點，台股升114點，報14921點，韓股升2點，報2415點。

港股方面，恒指跌幅擴大至逾300點，最新報20604點，國指最新報7063點，跌122點，科指最新報4515點，跌80點。

【13：39】碧桂園瀉逾14%

內房股表現疲弱，配股集資的碧桂園（2007）瀉逾14%，最新報3.19元，龍湖（0960）跌3.7%。

體育用品股亦上挫，滔搏（6110）挫6.1%，安踏（2020）跌3.3%。

港股方面，恒指最新報20663點，跌241點，國指跌99點，報7085點，科指最新報4533點，跌63點。

坤集團（0924）控股權或易手，今午復牌股價曾大升8成，最新報0.475元，升37.7%。

【13：08】港股午後跌288點

港股午後跌288點，報20617點；科指跌1.55%，報4524點。

阿里巴巴 （9988） 跌近4%，報100.4元；騰訊 （0700） 跌2%；美團 （3690） 跌1%。

碧桂園（2007）跌近14%，報3.2元；碧桂園服務 （6098）跌兩成，報17.98元，一度低見17.72元創新低。

【12：10】港股半日跌315點

恒生指數半日跌315點，報20590點，成交457億元。恒生科技指數跌1.6%，報4520點。

阿里巴巴 （9988） 跌近4%，報100.4元；計劃配股的碧桂園（2007）跌逾13%，報3.31元；碧桂園服務 （6098） 挫近19%，報18.18元，創新低。

【11:03】跌幅擴至300點以上

恒生指數最新跌幅擴大至300點以上，失守20600點水平。

內房股及物管股跌幅顯著，碧桂園跌近14%，報3.2元；碧服更挫近16%，報18.86元。龍湖集團亦跌逾半成，報27.95元。

阿里巴巴（9988）回吐，挫4%，於100元水平窄幅上落。

名創優品一度跌逾16%，勢創在港上市以來最大跌幅。此前殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發布沽空報告稱，並稱它正在做空名創優品的股票。名創優品回應稱，Blue Orca Capital的沽空報告毫無依據，包含誤導性結論和詮釋。

【10:01】港股跌210點

港股跌210點，報20695點；科指跌1.27%，報4537點。

內房股回吐，中海外 （0688） 跌超3%；潤地 （1109） 跌逾1%，雅居樂 （3383） 跌近6%；龍湖 （0960） 跌逾6%。另外，碧桂園 （2007） 跌超14%，報3.19元失守配售價。

名創優品 （9896） 最新挫逾11%，現報12.4元，一度低見12.26元創新低。

【09:20】港股低開221點

港股今早低開221點，報20684點；科指跌1.51%，報4527點。

阿里巴巴（9988）跌逾3%，守100元關口；騰訊（0700）、美團（3690）跌1%；碧桂園 （2007） 折讓12.6%配股，股價跌逾11%。