長江集團主席李澤鉅榮獲意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)授予「意大利之星最高將領勳章」(Grand Officer of the Order of the Star of Italy)。

「意大利之星 」乃意大利授予外國傑出人士的一項重要榮譽,以表彰他們在經濟、文化或科學領域對意大利所作的非凡貢獻。意大利是次為表揚李澤鉅對推動該國經濟及科技發展而頒授此殊榮。

長江集團為意大利規模最大的海外投資者之一,自2003年已開始於當地投資,主要業務包括綜合電訊業務 Wind Tre、歐洲頂尖香水連鎖零售品牌瑪利娜(Marionnaud)及能源管理綜合服務供應商ista, 僱員人數超過7,000 人。

長江集團資深顧問李嘉誠亦曾於2005年獲時任之已故意大利總統齊安比(Carlo Azeglio Ciampi)頒授意大利共和國高官勳章(Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic)。