爛尾樓停貸蔓延　內地銀行或將面臨2.4萬億元人民幣損失

內地近期爆發爛尾樓停貸風波，有研究機構預計，在最壞的情況下，內地銀行將面臨約3,500億美元的抵押貸款損失，屆時市場對內房信心大跌，政府難以抑制日益加劇的波動。

據《彭博》引述評級機構標普預計，在最壞情況下，估計將有約2.4萬億元人民幣（約3,560億美元）或6.4%的抵押貸款將面臨風險。德意志銀行則預計，至少有7%的住房貸款面臨風險。現時內地上市銀行披露的受停貸問題直接影響的拖欠抵押貸款，僅有21億元人民幣。

有分析認為，如果銀行不幫助開發商完成任務，最終將損失更多，但如果如此做，討好政府之餘，只會增加其對內房爛尾樓項目的風險敞口。中資銀行在房地產領域的風險敞口高於其他任何行業，根據中國人民銀行的數據，截至 3 月底，有39萬億元的未償還房貸和13萬億元的開發商貸款。

隨著當局採取措施控制風險，風險敞口高的貸方可能會受到更嚴格的審查。截至 2021 年底，抵押貸款約佔中國郵政儲蓄銀行和中國建設銀行總貸款的34%，高於大型銀行32.5% 的監管上限。

德意志銀行分析師 Lucia Kwong 表示，如果違約蔓延，大約7%的未償抵押貸款可能會受到影響。鑑於對未完成項目的信息獲取有限，這一估計可能仍然是保守的。

據彭博分析師 Francis Chan 和 Kristy Hung 的一份報告，為了限制後果，中國可以利用其 10 家最大銀行的超額資本和剩餘貸款準備金，總計 4.8 萬億元人民幣。地方銀行可能比國有銀行會承擔更多責任，這基於早期的救助計劃，也因為它們與地方政府的聯繫更緊密，儘管它們的資本緩衝遠遠落後於行業平均水平。