羅兵咸永道：若11月起局部通關　本港今年零售總額將增5%

受疫情持續、中國經濟增長放緩和其他全球不利因素影響，今年香港消費市場的前景仍然充滿挑戰。羅兵咸永道的最新預測顯示，假設本年最後兩個月能局部通關，今年香港全年零售總額有望增長5%至3,700億元。

羅兵威永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然指出，消費券對零售業及餐飲業復甦有推動作用，隨著疫情放緩，預計明年政府將不再派發消費券。

他指，本地消費能力有限，要依靠外來旅客來港消費。雖然短期内全面通關的可能性較低，但預計政府將放寬對入境旅客的檢疫措施。假設本年最後兩個月能局部通關，今年香港全年零售總額有望增長5%至3,700億元。

看好體育用品、服裝及奢侈品銷售

鄭煥然續稱，香港將於11月舉行兩項大型體育賽事，包括香港國際七人欖球賽和渣打香港馬拉松2022，均是吸引海外參賽者和遊客的機會，同時也是進一步放寬入境限制的推動力。加上2022 年卡塔爾世界杯的熱潮，預計體育用品及服裝的需求和消費將會增加。

他又指，儘管今年年初珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別的銷貨價值有所下降，但鑑於在近期經濟不穩定性，消費者對奢侈品牌商品和黄金的需求增加，以對抗通脹和財富保值，預計奢侈品行業將在今年下半年出現較高的反彈幅度。

料下半年併購活動復甦

至於與消費相關的併購活動方面，羅兵咸永道香港消費市場行業、交易服務諮詢部主管合夥人葉永輝表示，中國與消費相關的併購從 2021 年上半年的390億美元下降至2022年同期的140億美元，大型交易幾乎「絕跡」，投資者保持相對謹慎態度，導致大型交易數量較少，其中線上和線下零售業板塊的跌幅最大。

不過，葉永輝指出，投資者對收購本地餐飲品牌以及投資上游農業深感興趣，例如蒙牛收購雅士利股份，主要由於消費者將偏好轉向本地出產的食品及飲料。他又預計下半年併購活動講進一步復甦。